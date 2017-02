Una llengua, dos llengües, tres llengües

Els conceptes de 'llengua' i 'dialecte' són subjectius, més socials i culturals que estrictament llingüístics. Per al sociollingüiste Hudson, «que una varietat siga nomenada llengua o dialecte depén del prestigi que u crega que cada varietat té». Un prestigi que depén de si les seues respectives característiques idiomàtiques han segut elevades a la categoria de 'llengua estàndart'. Si dos varietats, per molt pròximes que siguen, han constituït, per la seua particular història sociopolítica, dos estàndarts propis diferents, per a Hudson han de ser considerades llengües diferents: gallec i portugués, o noruec i danés són bons eixemples.

L'Estatut parla de 'valencià' com a llengua oficial sense epítets, i segons el dictamen 057/2014 del Consell Jurídic Consultiu, la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (per molt que discrepem de les seues actuacions) supongué reconéixer la substantivitat pròpia de l'idioma valencià; d'una atra manera, haguera segut suficient remetre's a la normativa llingüística establida per l'Institut d'Estudis Catalans (si és que el valencià és català, com pretenen alguns).

Des d'un punt de vista jurídic i sociollingüístic, 'valencià' i 'català' són dos coses diferents. Aixina, de lo que deuria haver-se parlat este dimecres en Les Corts no és de sentències de tribunals madrilenys o de la suposta incultura dels valencianistes idiomàtics, sino de si eixa entitat jurídica pròpia del valencià deu materialisar-se en l'existència de productes audiovisuals, aplicacions informàtiques, llibres i publicacions, material escolar, versions de pàgines web. que seguixquen un model llingüístic oral i escrit pròpiament valencià, o si, pel contrari, ses senyories no volen versions valencianes perque ya existixen versions catalanes segons els criteris del IEC.

Si la AVL es creà supostament per a construir un consens a on no el hi havia, eixe consens no pot consistir, vint anys més tart i per la via dels fets consumats, en dictaminar que el valencià és català, que la normativa oficial del valencià és la que dicta l'Institut d'Estudis Catalans, i que els usuaris i entitats 'hereges' que seguixen les normes de la RACV han de ser despullats de qualsevol ajuda pública. Per a eixe viage no nos calien alforges. Eixe 'consens', si realment existira, hauria de servir per a fer visible el nom i entitat de la llengua valenciana a nivell espanyol i internacional, i per a fixar un model oral i escrit clarament valencià que es puga vehicular en tots els àmbits, i especialment en les escoles, com a millor manera de fomentar l'autoestima del parlant en el seu propi idioma i la seua identificació en l'estàndart oficial.

No, senyories, no: ací es discrimina, se manipula i es reprimix per no estar d'acort en el dogma oficial. El conflicte seguix igual de viu. I tots vostés se n'aprofiten. Tal volta per això ningú de vostés vol resoldre'l.