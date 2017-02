OJO DE HALCÓN

Los cíclopes, que en la mitología grecorromana eran gigantes con un solo ojo, se están quedando bizcos. Nunca ha habido más ladrones en España, ni más sospechosos de serlo. Quienes les roba a ellos no merecen cien días de perdón, sino pasar una temporada hablando con su abogado, que tampoco es pequeño castigo. En el tenis hay rayas, pero en la política no se sabe quién se pasa de la raya por alguna de las dos puntas. No hablemos del 'molt honorable' Pujol, porque eso sería hablar y no acabar. Rajoy, que en el argot del boxeo sería un gran encajador, ha detenido los Presupuestos hasta que los socialistas se aclaren en la oscuridad. Todo lo estamos dejando para el mes que viene, en la confianza de que tiene que venir, pero las pensiones necesitan una inyección de 15.000 millones de euros y los que tenemos que hacer las transfusiones somos gentes como usted y como yo, a los que nos sangran todos los meses. No a Rodrigo Rato, que estuvo al borde de ser presidente, antes de que se sospechara que era un borde especializado en contratar testaferros.

Las nieblas del 11-M van a seguir sin aclararse. Ahora que empieza a ser tarde para que le sigamos llamando 'todavía', estamos enredados en la fraternal disputa entre Iglesias y Errejón y crujen las puertas del Congreso, ya que tiene que pasar uno de los dos. Los dos no caben a la vez y el ruedo de Vistalegre no tiene tantos burladeros ni el 'caso Faisán' tantas plumas. ¿Por qué, cuando discrepan dos personas valiosas en principio, terminan a farolazos? Quizá sea porque aspiran a que todos los focos les den en la cara. Los halcones no tenían ese problema. Sospechaban que no siempre dos ojos ven más que uno.