Estimado pensionista

Así comienza la amable carta de doña Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, a los pensionistas. Con los mejores deseos para este año nuevo, hace referencia al esfuerzo de todos los españoles y a la creación de empleo como importantes logros colectivos. Nos recuerda que en estos años difíciles, el sistema de Seguridad Social ha sido un factor determinante para garantizar la capacidad económica de millones de hogares y asegurar la cohesión social. Hasta ahí, totalmente de acuerdo con las bondades y apreciaciones de la señora ministra. El problema surge en el párrafo quinto de la carta, cuando anuncia el incremento del 0,25% para todas las pensiones públicas. Decisión que se toma para salvaguarda económica de nuestro modelo de Seguridad Social, brindando esa protección a las generaciones futuras. Querer justificar un ridículo incremento del 0,25% cuando el IPC anual ha sido el 1,6% es una patraña que no se sostiene, una decisión mezquina que atenta contra el derecho y el poder adquisitivo de los pensionistas. Desvincular el IPC de la revisión mínima anual de las pensiones, es como manipular torticeramente el fiel de una balanza de pesas y medidas. No, señora Báñez, no podemos compartir con usted decisiones que van contra la razón, se alejan de lo justo y perjudica al colectivo más vulnerable. Los pensionistas españoles nos sentimos estimados cuando con obras se reconoce el esfuerzo de toda una vida laboral y se respetan los derechos adquiridos, no cuando se infravaloran y se vulneran. Cuando así se procede, la estimación remitida a los pensionistas, no es del todo sincera.