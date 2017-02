El corazón de Podemos

El corazón como símbolo electoral fue toda una premonición de lo que luego ha ocurrido en las luchas internas de Podemos. Ese buen rollo de colegas abrazados en los mítines era la antesala de una ruptura tormentosa como sucede en los dramones de baja calidad interpretativa. Siempre me pareció que Podemos tenía ese aroma rancio de algo nuevo que se pudre con facilidad. Había que ser muy ciego o tener una necesidad muy grande de creer en algo para dejarse embaucar por ese corazón multicolor que escondía odios soterrados, envidias enquistadas y conspiraciones viejas.

Los que ven en la pelea de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón únicamente la batalla de ideas y de concepción de partido no deberían despreciar el componente personal en el conflicto. Egos que se enfrentan donde antes predominaba el compañerismo, camarillas en uno y otro bando en el que se entremezclan las afinidades o discrepancias ideológicas con variadas filias y fobias, cuentas pendientes e historias sentimentales.

Los dirigentes de Podemos están construyendo una telenovela venezolana en toda regla, una tragicomedia de enredo cansina y empalagosa con parejas y exnovias en papeles estelares. No hay nada peor en la política que los enfrentamientos públicos convertidos en oscuras reyertas privadas. Eso, además de dañar al partido, hace casi imposible una reconciliación futura. Las disputas ideológicas pueden superarse pero algunas heridas del corazón no cicatrizan nunca. Pablo e Íñigo, acompañados de sus chicas lugartenientes, eran antes amigos pero ahora discuten incluso en el escaño mientas todos les miran atentamente. Ya no disimulan ni en el Congreso de los Diputados, han roto esa complicidad de los tiempos universitarios y de paso están destruyendo el corazón falso de Podemos.