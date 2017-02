CIUDADANOS, EN EL LIMBO

Una cosa es aquello de ser socialista antes que marxista, que más o menos pudo vestir Felipe González, y otra muy distinta es acostarse el viernes socialdemócrata y levantarse el sábado liberal, aunque para que no quede tan mal, para que no llame tanto la atención, se le añada lo de progresista, 'liberal progresista'. Pero Ciudadanos ha hecho de la necesidad virtud, ha visto de dónde vienen sus votantes (del PP) y se ha dejado de experimentos de partido de centro que hoy puede pactar con la derecha y mañana con la izquierda, que en Europa es moneda de uso común pero en España aún no. Mejor o peor, con la oposición de algunos de sus referentes fundacionales pero sin apenas debate interno, el partido de Rivera ha aprobado su redefinición ideológica y se ha situado donde una mayoría de sus votantes quiere, otra cosa es lo que opinen algunos de sus dirigentes, como puede ser José Enrique Aguar, exPSPV, exCDL y ya exC's (¿dónde irá ahora?, empiezan a quedarle pocas siglas), o Carolina Punset, una ecosocialista que estaría en el PSPV si el PSPV fuera más PSOE y menos PSPV, es decir, si fuera un partido más de izquierdas y ecologista y con menos veleidades nacionalistas. Pero aún tiene que aclarar, aunque sea en el día a día, sin necesidad de declaraciones programáticas en un congreso, cuál es su modelo territorial y qué grado de aceptación asume de las variedades y diferencias regionales en el discurso de un partido que nació en Cataluña como oposición frontal al nacionalismo. Las posibles contradicciones de la formación naranja han quedado crudamente al descubierto en el debate sobre el valenciano y el catalán, una trampa que hábilmente puso el PP en su camino y en la que cayó por indicación de la dirección barcelonesa. A Carolina Punset le parece que fomentar las lenguas reginales es un retorno a la aldea, aunque luego se case, o la case, en valenciano el alcalde Ribó, mientras que Fernando Giner y algunos de sus concejales tienen una sensibilidad valencianista/regionalista que casi les situaría como herederos de UV si no fuera porque los populares se quedaron con todo el legado (salvo las deudas). En clave nacional, es una buena táctica evitar la aparición de las baronías autonómicas que acaban conduciendo a agravios entre comunidades, así como intentar sostener posturas que aunque pueden chirriar en algunos territorios aguantan bien en el conjunto de España. No obstante, la dirección unificada, la voz única, la supresión de perfiles locales, tiene un coste, como se vio el miércoles en la Cámara valenciana. Difícilmente va a poder así Ciudadanos arrebatar al PP votos o escaños, bastante hará si se consolida como comparsa bien en la oposición o bien cuando los populares vuelvan el poder, si es que tal cosa llega a suceder.