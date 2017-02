Dicen que entre los aficionados a la cirugía estética puede crearse cierta adicción. Así, los hay que una vez empiezan a operarse no pueden parar porque siempre quieren verse mejor. Prueban con una mejora en la nariz y siguen con pómulos, líneas de expresión, patas de gallo, párpados, bolsas, ojeras. y así hasta no verse bien ni un solo rincón de su cuerpo. Con Grezzi tengo la ligera sospecha de que estamos entrando en un bucle similar. Probó con el carril bus, los cambios de la EMT, los aparcamientos de motos, el carril bici por el centro y el doble sentido de Barón de Cárcer y se ha viciado con la cirugía municipal. Está empezando a pensar que es posible crear una ciudad perfecta a fuerza de pico y pala como el adicto al bisturí cree que la felicidad se esconde tras vendas, grapas y puntos de sutura. También Grezzi mira a Valencia en un espejo y la ve fea, avejentada y sin brillo. Y sueña con una ciudad preciosa, sin arrugas, sin manchas, sin marcas del paso del tiempo ni de vehículos motorizados. Un lugar más allá del horizonte donde todos los ciudadanos son atléticos y jóvenes, capaces de pedalear sin fin por un arco iris de algodón hacia un paraíso de aire limpio, huerta verde y cuerpos fibrosos. Lástima que el ensueño se esfume en cuanto nos damos cuenta de que hay adultos mayores que necesitan coches para desplazarse; personas con movilidad reducida que quieren un autobús que les acerque a su casa; madres y padres con niños que temen a las bicicletas que les asustan por las aceras o personas con estabilidad comprometida que no saben cuándo caerán al suelo huyendo de un patinete asesino. La Candy ciudad de Grezzi colapsará en cuanto las Fallas conviertan ese idílico paisaje rosa de Tarta de Fresa en la bunyolà non stop. Por ejemplo, cuando el carril bus lleno de pivotes sea el único de la calle y los coches tengan que hacer piruetas de 'monster jam' para sortear los separadores. O cuando el carril bici sea todo el espacio libre que quede para salir de una mascletà en hora punta. Las Fallas ponen a prueba hasta los planes más calculados, probados año a año y revisados por vecinos y policía local. Junto a eso, la improvisación continua del 'illuminati' Grezzi puede dejarnos escenas memorables. Como esa ocurrencia de plazas diurnas de aparcamiento para motos que se convertirán en multiusos por la noche. Espero que me dejen aparcar allí la escoba cuando vuelva, de madrugada, de mi aquelarre semanal. Me pregunto si Grezzi se baja de la bici alguna vez y ve cómo está la ciudad de verdad, no la de algodón de azúcar. En mi barrio ampliaron las aceras para llenarlas de terrazas. Quitaron plazas de aparcamiento de coches para que las motos sigan en las aceras. Llenaron de señales de 30 las calles para que las bicis y los patinetes circulen impunemente entre peatones. ¿Esa es la Candy ciudad de Grezzi? Queda un mes para que Ribó termine de convencerse. Tic-tac.