Yoko, o no

A Pablo Iglesias le crecen los artículos y las comparaciones. Con Franco y Sadam Husein, según el líder de Podemos en Valencia. Por haber creado un partido fundado en la idea del cesarismo (si pierde una votación puede «llamar directamente al pueblo»). Los artículos son los de Luis Alegre y el filósofo Fernández Liria. Los dos refiriéndose al círculo de confianza de Iglesias. Conspiradores dispuestos «a destruirlo todo con tal de no perder su condición de cortesanos», según Alegre. «Camarilla torpe e incompetente», según Fernández Liria. De ambas críticas se extrae que Iglesias es como uno de esos hombres atrapados por una mujer, una Yoko Ono que hace nudos con los rabos (aquí Montero no es la única señalada, también Mayoral y Juanma del Olmo). El otro día tuve una conversación sobre un hombre hoy más rico que poderoso poniendo pisos a su novia (pisos es nombre supuesto). Y no ve que esa tía es lo peor. Claro que él también lo es.