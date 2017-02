Luz verde a las nucleares

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó ayer, por cuatro votos sobre cinco, otorgar a la central nuclear de Garoña, detenida por sus propietarios en 2012, el permiso para que pueda volver a funcionar, con la condición de que efectúe un conjunto de inversiones para garantizar la seguridad, del orden de 200 millones de euros. Con estos requisitos, la central podrá estar en funcionamiento hasta 2031, cuando cumpla 60 años. La decisión final corresponde ahora al Gobierno, que deberá tener en cuenta que PSOE, Ciudadanos y Podemos creen que es necesario debatir en el Parlamento si se permite o no que las nucleares sobrepasen la vida útil de 40 años. La concesión de este permiso por el CSN anticipa en todo caso que el resto de las centrales nucleares en funcionamiento, todas más modernas que Garoña, disfrutarán de un trato similar. La energía nuclear es limpia y no fomenta el cambio climático, por lo que no existen razones para precipitar su abandono si se garantiza suficientemente la seguridad. La prórroga de dicha fuente energética permitirá ganar tiempo en la implantación de las energías renovables, pero obliga también a resolver de forma imperiosa el problema del almacenamiento de los residuos nucleares.