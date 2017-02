«Recuerda que sólo eres un moniato»

Ahora que se propone continuamente la subida de impuestos por el déficit que existe en la mayoria de las administraciones de nuestro país, me viene a la memoria una frase que según los historiadores pronunció Trajano cuando fue proclamado Emperador de Roma. Al aconsejarle sus consejeros que habia que subir los impuestos por la mala situación de las arcas del Imperio, éste contestó: Subir los impuestos no, lo que hay que hacer es bajar los gastos. Esta cosa tan sencilla que cualquier familia, empresa y hasta los niños pequeños entienden, nuestros políticos son incapaces de llevarla a cabo. No se dan cuenta de que si al ciudadano le dejan sin un euro en el bolsillo, no puede consumir y si no consume nadie aumenta sus ingresos y por consiguiente nadie consume. Es la pescadilla que se muerde la cola. Pero es que además por mucho que paguemos nunca les llega ni les llegará.

Continuamente vemos como se despilfarra en cosas totalmente innecesarias multiplicando los presupuestos, mientras se desatienden otras que sí son urgentes y demandadas por la sociedad. Y es que todos conocemos algún caso cercano de la típica persona que nunca tiene un duro, si gana 10 se gasta 12, si gana 20 se gasta 24, y no hay manera, son los típicos manirrotos. No es problema de ingresos, es de gastos.

Lo que ocurre es que claro, esto es pedirle peras al olmo a unos políticos que muchas veces consiguen los votos a base de prometer cosas, que si tuvieran que pagar con su dinero nunca harían. En fin, yo sé que es un poco dificil, pero a ser posible, ¡que vuelvaTrajano!

También puede que fuera interesante que al igual que detrás de los generales romanos iba alguien diciéndoles: «Recuerda que solo eres un hombre», algunos de nuestros políticos llevaran a alguien que continuamente les fuera diciendo: «Recuerda que solo eres un moniato».