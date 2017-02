Si tuviéramos la facultad de hacerlo, si pudiéramos escuchar en confesión a los últimos ministros y ministras de Fomento, seguro que llegaríamos a un delicado momento en el que, entre lágrimas, nos abrirían el corazón para reconocer el mismo fracaso: no haber podido resolver el problema de los estibadores portuarios. No ha habido forma, no han sido capaces. Ni el PP en toda su grandeza ni el PSOE con toda su mayoría, pudieron hacerlo. Ni Aznar ni Zapatero. Si la reciedumbre de Álvarez Cascos lo intentó sin suerte, la sensibilidad de Magdalena Álvarez o la sutileza de José Blanco tuvieron que traspasarle intacto el problema a la astucia de Ana Pastor, que tampoco ha bastado.

Cito a los ministros de Fomento recientes por no recurrir a Indalecio Prieto o Luis Lucia, que ya torearon en los puertos españoles durante la República. Fue entonces, y mucho antes, cuando el sindicalismo aprendió a hacerse resistente a la sombra de cabrias y molinetes. Cuando la mercancía se manejaba en cajones de madera, ya estaba bien regulado un oficio que aprendió a defenderse de la política y salió vacunado para resistirlo todo. La llegada del contenedor y de los buques rolón, la implantación de la globalización, de los megabuques y del nuevo canal de Panamá no ha hecho más que estimular sucesivos movimientos de adaptación y resistencia de una profesión admirable.

Durante años y leguas, los consejos de la Unión Europea, sus resoluciones, sus abultados dictámenes jurídicos, han chocado siempre contra el mismo muro: un cerrado bloque sindical, una profesión reciamente blindada, de una generación a la siguiente, que convoca huelgas capaces de inquietar a los gobiernos más resistentes. En cuanto la cola de camiones excede los límites acostumbrados, la tradición indica que los ministerios se reblandecen y terminan por retroceder.

Iñigo de la Serna, ministro de Mariano Rajoy, no es que sea más valiente. Es que ya tiene que cumplir las directivas europeas. Y lo tiene que hacer con rigor, seriamente, de una vez por todas, para que no vayan diciendo en Europa que eso de las directivas es un asunto que en España solo se traduce en ordenanzas para fastidiar a los párrocos con campanas. Llega la hora de que los puertos no sean más caros de lo necesario. Llega la hora de que no haya monopolios raros y un estibador escocés pueda trabajar en Valencia si le gusta más el clima y maneja mejor la grúa. Y llega la hora, claro, de que en los puertos pase como en los grandes almacenes, que se echa mano de regulaciones laborales especiales para cubrir las vacantes en los momentos de necesidad.

¿Es duro? Sin duda: la gorda burocracia europea es muy dura y el puerto del Pireo es un ejemplo de lo que pasa cuando arrienda sus servicios una empresa china. Pero la globalización, implacablemente instalada en toda la economía hace veinte años, tiene que llegar también a los puertos: el sitio por donde siempre desembarcaban las grandes noticias.