LA MODA ANTICALATRAVA

Ser antiCalatrava está de moda. Una tendencia. Es divertido, objeto de memes, material inflamable en las redes sociales. El último comentario ingenioso que hizo furor durante lo menos cinco o seis horas -una eternidad en el mundo digital- fue el de un tuitero que anunció que había firmado la petición para que Trump le encargue al arquitecto español la construcción del muro con México. Calatrava ha sido víctima de sí mismo, de sus excesos, de su falta de modestia y de su incapacidad para entender que los desafíos en el mundo de la construcción tienen unos límites que conviene no sobrepasar y que no se puede desatender las necesidades funcionales de los inmuebles y las infraestructuras, porque al final la arquitectura no es sólo paisaje. Pero con Calatrava, también hay que decirlo, funcionan casi todos los tópicos nacionales. El primero de todos, el de la envidia. En España, y especialmente en Valencia, al que triunfa, al que asoma la cabeza, hay que cortársela, y a ser posible colgarla en la plaza mayor para que todo el mundo lo vea y escarmiente. El segundo, el del éxito de masas. Si gusta a mucha gente no puede ser bueno. A las élites, a la intelectualidad, a la 'cultureta' en el caso valenciano, no le puede entusiasmar un escritor que vende muchos libros o un pintor (vivo o muerto) que consigue que se formen colas para ver una exposición, como Sorolla, idolatrado por el público, despreciado por la intelligentsia. Calatrava ha sido el Julio Iglesias de la arquitectura, ensalzado por la gente de a pie, machacado por los críticos. Tercer tópico: al enemigo ni agua, guerra sin cuartel hasta la derrota final. Los primeros trabajos de Calatrava en España, en los años ochenta, llegaron de la mano de ayuntamientos y gobiernos autonómicos socialistas, con Maragall en Barcelona, Pérez Casado en Valencia y Lerma en la Generalitat Valenciana. Y aunque después trabajó y construyó para administraciones de todos los colores, su nombre se ha asociado al PP por dos proyectos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el caso 'Palma Arena'. A partir de esa identificación falaz (Calatrava = arquitecto del PP), la izquierda se ha dedicado a perseguirlo, a destacar todas sus deficiencias y a ocultar sus virtudes (que también las hay) para acabar construyendo un relato de fracasos. Cuarto y último tópico: es valenciano. Y como tal, es fallero, mucho ruido, poca seriedad, falta de rigor. Esa, desgraciadamente, es la imagen que se tiene de lo valenciano en muchas partes de España. En definitiva, el de Benimàmet tenía todos los números para acabar siendo lo que es, objeto de chistes fáciles. En una gran ciudad como Londres le encargan un proyecto arquitectónico de proporciones descomunales y en su ciudad natal recibe más críticas que elogios.