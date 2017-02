-Hola, ¿es el enemigo?

-What the fuck! Who are you?

-Perdone, Mr. President Trump, soy el President Rajoy. Le he gastado una broma de Gila. Oiga, ¿conoce a Gila? Era un humorista muy popular en España, ¿conoce España? Mire usted, disculpe que no hable inglés, pero es «it's very difficult todo esto».

-Tranquilo, he traído a un mexicano para que me cuente lo que dice. Luego lo enviaré más allá del muro. Ja ja ja. Winter is coming. ¿Lo pilla? ¿En ese país desde el que me habla hay televisión? ¿Ven 'Juego de Tronos'? No será seguidor del fucking Jon Snow. Los Trump somos más de los Lannister, como imaginará.

-Yo es que la tele... Sólo veo lo de Bertín y 'El Hormiguero'.

-¿El fucking 'Hormiguero' es ese programa en el que ustedes humillan a las estrellas de cine que Estados Unidos les envía?

-Estooo... There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor.

-¿Qué dice?

-Perdone, Mr. President Trump, es una frase de Ana Botella.

-¿Otra humorista de su país?

-Más o menos... Mire usted, yo le llamaba porque quiero ser su mediador.

-¿My what?

-Me ofrezco como su interlocutor en Europa, en América Latina y también en el Norte de África y Medio Oriente.

-¿Busca trabajo? ¿Tan mal va su país?

-No, no, España va bien. Tenemos un gobierno estable y con una economía que crece a más del 3%.

-¿Y qué experiencia tiene como mediador? ¿Mantiene buena relación con los países latinos?

-Bueno, con Cuba... y con Argentina... y con Venezuela... Ya sabe. Es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.

-What?

-Que después del año 14 viene el 15.

-El mexicano dice que no le entiende. Demuéstreme que es buen mediador, ¿cómo resuelve los conflictos en su partido?

-Sin hacer nada, dejando que pase el tiempo. Nunca falla.

-¿Tuvo que mediar mucho para formar gobierno?

-Tampoco hice demasiado. Me senté a esperar, y dejé que los demás se peleasen entre sí. Al final soy yo el presidente. Y le aseguro que esto va para largo. Ya le dije que mi método nunca falla. No encontrará a nadie mejor para mediar.

-¿Le ha tocado arreglar alguna situación complicada en su país? El mexicano me dice que le pregunte por Catalonia.

-Ah, sí Cataluña. Llevo mediando mucho tiempo allí. No crea nada de lo que le digan sobre ese tema, nada es cierto, salvo alguna cosa. Yo sigo sentando y mediando con los catalanes.

-No creo que usted sea buen interlocutor con los latinos.

-¿Y con los europeos?