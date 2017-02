Empiezan a producirse movimientos de poder tomando posiciones para la era postLim en el Valencia. En río revuelto anuncia su reaparición Amadeo Salvo y andamos todos expectantes acerca de lo que el expresidente tenga a bien contar, no está claro si entre sus intenciones contempla o no la vuelta a la entidad pero en su comunicado deja un enigmático: «Estoy a disposición de la afición». Pero más allá de intenciones y apoyos -archiconocida es su capacidad de convicción y el seguimiento popular que acapara-, lo más importante es saber el 'cómo' tanto si se trata de Salvo o de cualquier otra iniciativa de las que se están intentando cocinar. Nadie parece reparar en el detalle de que ese señor que vive en Singapur sigue siendo el propietario del club. Creo que hacemos bien -lo hacen ustedes protestando por cualquier vía y también nosotros desde los medios- denunciando y criticando el desgobierno en el que se encuentra la entidad pero por mucho que nos duela, ese señor se ha comprado un club de fútbol y hasta que no dé él el paso de buscar una salida lo va a seguir siendo y la salida no se antoja fácil. Si no se van, me gustaría pensar que van a ser capaces de reconducir la situación aunque se hace muy difícil creer que quien no ha dado una a derechas ni a izquierdas desde que se embarcó en esta aventura vaya a hacerlo ahora de repente. Deberían cambiar muchas cosas en el seno de Meriton para que esto suceda porque cada día que pasa es más tarde para encontrar soluciones y mucha prisa no se advierte para cambiar el sino de este club y de paso empezar a recuperar la credibilidad perdida. Dijo en su día un tal Albert Einstein: «No podemos resolver problemas pensando de la misma manera que cuando los creamos». Y yo, que tengo más fe en la sabiduría de Einstein que en estos señores y señoras, entiendo que debería cambiar radicalmente la concepción que Lim y sus ejecutivos acerca del Valencia, su manera de relacionarse con la afición despojándose de esa pose de superioridad por la inversión efectuada y, sobre todo, la forma de gestionar el Valencia. Porque hasta ahora han demostrado una negligencia inimaginable y una torpeza sin fronteras. Si no están dispuestos a cambiar y si no asumen que están llevando al club al matadero sería más que conveniente encontrar una salida puesto que su empresa nunca funcionará aunque, en este caso -y eso también resulta inquietante- sería el propio Lim quien eligiese al comprador. Si eso terminase sucediendo más nos valdría a todos no apresurarnos con las celebraciones porque viendo cómo se celebró en su día la compra de Lim y cómo han devenido los acontecimientos, un mínimo de prudencia no nos vendría mal a nadie. De momento, y mientras todo este embrollo se vaya o no deshaciendo, estaría bien que en el vestuario se vayan aclarando las ideas y que se planteen seriamente y de una vez por todas dejar de hacer el ridículo.