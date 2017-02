Cuidado: la EMT no es de fiar

Apacible tarde de otoño en Valencia. Conduzco mi coche por la avenida de la Constitución a eso de las cinco de la tarde, hora memorable en este país de charanga, toros y pandereta. Me paro en el semáforo rojo que linda ya con el río, junto a un autobús de la línea 26 que va por su carril, a mi derecha. Al comenzar la marcha noto un golpe en el retrovisor. Al girar levemente a la izquierda para incorporarse al río, ha chocado conmigo. Bajo del coche y el conductor también. Se dirige a mí con amables palabras, pidiéndome perdón. Dice que no me ha visto. Las disculpas son tan reiteradas que el señor conductor me da un poco de pena. Debe estar acostumbrado a que lo traten mal -pienso- y lo tranquilizo. Me dice que los autobuses no hacen papeles, habría que llamar a la policía y afecta a la ruta... se toman los datos y listo. Yo le creo. Al cabo de unas semanas el seguro me notifica que he de pagar los 300 euros que cuesta mi retrovisor. El conductor y la EMT no han aceptado la culpa. Han dado una versión contraria a la mía. Recuerdo lo sucedido, las insistentes disculpas y no entiendo nada. Debe de ser un error. Pero no lo es. En diciembre reclamo a la EMT, intento hablar con alguien. Imposible. Todo a través de la web. Escribo, relato, suplico, imploro, apelo a su conciencia, al espíritu navideño... y solo recibo una escueta respuesta que no cambia nada. No podemos fiarnos de la EMT. Es una empresa municipal, sostenida en gran parte por los impuestos que pagamos todos los valencianos, también yo. Pero los valencianos no nos podemos fiar ni de ella ni de sus conductores. Escribo esto para que a nadie le vuelva a pasar lo que a mí. Me siento engañada y estafada por una empresa que es de todos, también mía, pero de la que desgraciadamente los valencianos no nos podemos fiar.