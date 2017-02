Me habría encantado escuchar la conversación telefónica entre Trump y Rajoy, mayormente por razones de simple y morboso cotilleo. Pagaría una pasta gansa por una cinta con sus palabras. No tanto por el contenido sino por las formas, por el tono. ¿Hablaba Trump en plan abusón de patio de recreo? ¿Empleaba Rajoy su timbre morigerado templando gaitas? ¿Mostraba nervios el intérprete que se enteró de todo y bien prodría chivarse un día de estos? Como Rajoy es un hombre pegado a un guión y a una eterna hoja de ruta, no caben ni los destellos geniales ni las melonadas supremas en sus actos. La grisura y la lluvia fina se incrustan en el ADN de nuestro presidente y la sorpresa es su enemiga. Se entiende, pues, que se ofrezca como interlocutor en Europa y en Latinoamérica. Es lo habitual. Lo que ignoramos es si a nuestros amigos europeos o a nuestros primos de ultramar les apetece nuestra presunta labor de intermediarios que deslizan vaselina para lubricar unas relaciones que pueden tornarse algo explosivas. Crecí bajo el peso de una frase que se prodigaba en los informativos de aquel tiempo siempre que un gobierno mandaba de visita a nuestros peces gordos hacia las tierras muslimes de abundante petróleo: «El ministro Fulano ha remarcado los profundos y fraternales lazos de amistad que unen ambos países». Lo de los tradicionales lazos de amistad, hermandad, puchero y cuscús me fascinaba. De todos modos no consta que nos vendiesen el crudo más barato, como mucho algún sátrapa acudía con su séquito a Marbella para contratar a una legión de cualificados jardineros. Rajoy, según las informaciones, no se brindó para ejercer de mantequilla con los árabes, limitándose a Europa y Latinoamérica. Claro que, 15 minutos de charla dan para lo que dan. Y más con el radioactivo Trump.