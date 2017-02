¿ Y la carga demagógica?

No fue la del lunes una jornada informativa al uso. Pese a estar arrancando la semana y la actualidad cogiendo forma, una voz sorprendía a primera hora de la mañana. El protagonista: Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana.

Ante un nutrido público, y en presencia de los más destacados responsables políticos de la Comunitat, el dirigente de la CEV les recriminaba la carga ideológica que impera en parte de sus decisiones, les instaba a contemplar la gestión público-privada como una solución y no como un problema, especialmente con el déficit que arrastramos, y les pedía que faciliten la llegada de inversores en lugar de ahuyentarlos en clara alusión al complejo Puerto Mediterráneo contra el que algunos ya se pronunciaron antes de conocer las objeciones técnicas al proyecto.

Arranca potente la jornada, pensé. Pero llegó la consellera Montón y la mejoró. Cuatrocientos mil niños tendrán las medicinas gratis. Estupendo, me dije. Hasta comprobar que eso ocurrirá a partir del 14 de febrero siempre que el progenitor que los tenga a su cargo no cobre más de 18.000 euros al año. ¿Y si el otro percibe 70.000? También. El límite de ingresos sólo afecta al que los haya incluido en su tarjeta sanitaria. Algo empieza a torcerse, concluí.

Y se torció: La oferta de plazas del Consell para refugiados incluye centros saqueados y pisos en mal estado. Así lo asegura el Gobierno en una respuesta al senador de Compromís Carlos Mulet sobre los espacios ofrecidos para acogerlos.

¿Y el barco que íbamos incluso a fletar para traer a 1.100 refugiados a tierras valencianas? A juicio de las ONG encargadas de supervisar los recursos puestos a disposición por la Comunitat, de las 1.400 plazas ofrecidas el 80% no son adecuadas. Las causas, vergonzosas algunas: viviendas alejadas de colegios y centros de salud o en estado no apto para su uso. Centros objeto de actos vandálicos, con puertas y marcos rotos y destrozos en cableado, sanitarios y tuberías. Albergues sólo en temporada baja, 650 plazas temporales y otras en centros con los que no existe ya convenio alguno.

Recordé entonces de nuevo las palabras con las que arrancaba la semana el presidente de la CEV sobre la carga ideológica con la que se afrontan algunos asuntos. ¿Y la demagógica? ¿Cuánto de esa carga tienen otros? Porque el tema de los refugiados no se resuelve con que Consell y Ayuntamiento se pasen ahora la pelota sobre quién debía supervisar el estado de las plazas sino si son aptas o no, y eso dice el Gobierno, para acogerlos. Señala la diputada de Compromís Isaura Navarro que esa es la excusa que pone el Ejecutivo para justificar su inhumanidad. Bien. El Consell tiene la oportunidad de demostrar que sí está a la altura de la solidaridad de los ciudadanos informando de dónde se encuentran y enseñándolas. Espero impaciente la convocatoria del recorrido.