Los pacificadores

Hay calma chicha en el PP. Su Congreso se presenta como un trámite, mientras el de Podemos parece esa borrasca con tintes de huracán que avanza hacia Europa. También hay calma en el Gobierno. Si Franco tenía ministros tecnócratas, Rajoy tiene ministros pacificadores. Ahí está Íñigo Méndez de Vigo tan feliz como una perdiz en los Goya y anunciando que en cuanto se cumpla «la senda de déficit» se bajará el IVA del cine (no es mucho pero tampoco una 'montorada'). A su vez, los actores o directores andan diciendo que no hay que meterse con el Gobierno (Eduard Fernández) o que Rajoy vea lo que quiera (Raúl Arévalo). La otra pacificadora es Cospedal, a la que ha venido el Yak 42 a ver. Ha hecho de los problemas oportunidades como el que hace de los lunes otro sábado, que cantaría Paloma San Basilio. La vicepresidenta tenía una misión de pacificadora en Cataluña. Ahí de momento no se ha visto ningún resultado. Pero lleva el móvil cargado.