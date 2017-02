Oportunismo en el Valencia CF

Trabajar de asesor es el sueño de muchos mortales. Cuatro consejitos y billetes al saco a final de mes. Pero ahora ya se encuentran amenazados por la modernidad. Cada vez son más los que lucen en su muñeca (la mayoría en la izquierda, pocos en la derecha y alguno mostrando la correa y la pantalla hacia abajo) esos tecnológicos relojes que casi te dicen de todo menos la hora. Muestran las pulsaciones, tus horas de sueño y hasta las veces que vas al baño. Lo último es que ya te manda: «Llevas tres horas sentado. Levántate y bebe agua». Tienes el jefe en tu mano. Al menos cuentas con la opción de cambiar la voz por una agradable, porque si no más de uno enviaría a esparragar al artilugio.

Pues fíjate que Amadeo Salvo no debe tener ni maquinita ni amigo que le diga las cosas claras. «Que no, que no es el momento, que cuando las cosas están mal lo mejor es ayudar en la sombra y no aprovecharte de las circunstancias», le tendría que haber espetado algún conocido. Pues no. No puede aguantarse. Quiere volver como el salvador de un Valencia al que él mismo condujo hacia la situación actual. Porque estaría feo ocultar ahora su insistencia y el trabajo para que Lim tomara el club en lugar del resto de ofertas, algunas de ellas incluso con mejor contribución económica. Pero asegurarse sentarse cada domingo en la poltrona era una enorme motivación. Ahora es cuando la afición blanquinegra debe tener altura de miras. No dejarse embaucar nunca más y sancionar el oportunismo. Ni calvo ni tres pelucas. En Mestalla se pasa de besar por donde pisaba el magnate a salir con pancartas de 'Peter Lim vete ya' -también ocurre con los entrenadores con una derrota de diferencia-. La solución ideal pasa por valencianos y valencianistas. Y con dinero. Y valientes. ¿Pero cuántos hay de esos? Uno o ninguno.