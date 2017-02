El nuevo no sé qué

Me ha gustado mucho el artículo publicado por ese diario con fecha de hoy y firmado por el señor Pablo Salazar. Soy un aficionado al fútbol de toda la vida (y ya tengo un montón de años) y confirmo letra por letra todo lo que dice respecto a los jugadores que cita y que en su momento «eran el nuevo»... y es verdad que entre unos y otros a este nuevo chaval del Valencia lo van a estropear, pues realmente todavía no ha demostrado nada. Sólo dos partidos y ya es «un fenómeno».

De los jugadores citados por el señor Salazar, se ha dejado en el 'ordenador' un caso mucho más reciente. Se trata de Gayà, el cual llegó al Valencia comiéndose el mundo y ya se le comparaba, aludiendo a la extraordinaria 'fábrica' de laterales zurdos de nuestro equipo, con el gran Alba y con Abad.

Empezaron los comentaristas deportivos y los aficionados fanáticos a hincharle la cabeza, se cruzó de por medio el 'Realísimo' Madrid y se diluyó como azucarillo en taza humeante de café. Menos mal que ha vuelto a la realidad y actualmente está dando buenos resultados.

En una de les moltes tertúlies polítiques televisives, escoltí atentament als defensors i els detractors del 'problema català', documentant apassionadament en arguments de més o manco pes lo que era evidentment illegal per a uns i un crit de llibertat per als d'enfront. Se'm representaren els primers anys huitanta del passat sigle, quan molts valencians normals, sense 'ismes', aportàvem les nostres raons per a enfortir l'inqüestionable riquea que és la Pau. Si a Valéncia ciutat i regne se li reconeixen fefaentment la Cultura i la genuïna Llengua Valenciana com diu clarament el nostre Estatut d'Autonomia, fent-ho realitat en el món de l'Ensenyança (com es feu en temps d'UCD i Ampar Cabanes abans d'entrar el PSOE de C. Ciscar), l'invent ahistòric dels pp.cc. es desfarà com la boira junt a l'Òmnium, banca catalana i el tristament renomenat clan Pujol, organisació criminal segons la Justícia. No cal dir que no nos feren cas i publicats estan els altíssims imports que ací vingueren per a 'fabricar quintacolumnistes' com ara la trilogia Sanchis Guarner qui amagà les màgiques sèt paraules de la Bíblia de Bonifaci Ferrer «de llengua llatina en la nostra valenciana», o Joan Fuster qui en acabant de passar per tots els idearis, acabà plenet d'impotència, sarcasme i autoodi, o el regularet poeta V. Andrés Estellés a qui definí magistralment En Nicolau Primitiu com a 'el pollet' i com a 'aspirina' el mestre Manuel Casanya Taroncher i els companyons de treball...

Josep Tarradellas deixà dit i escrit que el pancatalanisme i la prepotència dels inventats països acabarien en l'autèntica Catalunya, seguixc pensant que tenia molta raó i que les mentires, per grans i ben escampades-pagades que estiguen, només són mentires; com els hòmens no són rius i poden tornar arrere, els governants valencians i especialment el PP-PSOE haurien de desmontar el parany de l'AVL i tornar a ser, naturalment, valencians.