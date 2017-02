EL NOVENO CAIXAFORUM

No era el día en que se anunció el momento de hacer de Pepito Grillo, de estropear la fiesta y de plantear lo que sin duda cabe preguntarse. Pero ahora, pasados unos días y rebajada la euforia inicial, sí que es momento de analizar por qué Valencia, la tercera capital de España, va a ser la novena en disponer de un CaixaForum. Me podrán decir, con razón, que es lógico que una entidad catalana atendiera primero a las ciudades de su comunidad de origen (Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona). Y también, por supuesto, que Madrid estaba antes porque para eso es Madrid, la capital del Estado, el kilómetro cero, la gran metrópoli y el principal escaparate. Pero ¿y Palma de Mallorca? ¿Y Zaragoza? Y sobre todo, ¿y Sevilla? ¿Cómo es posible que la ciudad andaluza vaya a tener antes su CaixaForum que Valencia? La cuestión no sería tan grave si no fuera porque cuando llegó el AVE a Valencia, en 2010, otras ciudades disfrutaban de los servicios y la comodidad de la alta velocidad ferroviaria desde hacía años, casi dos décadas en el caso de Madrid y Sevilla, unidas por este medio de transporte para la ya lejana en el tiempo Expo 92. O si no fuera porque cuando aquí todavía teníamos que aguantar el famoso 'semáforo de Europa', el resto de grandes y medianas urbes españolas tenían ya en uso sus circunvalaciones, que les libraban del paso de camiones que aún tenían que soportar los vecinos de la ronda de tránsitos. El victimismo como bandera y como única estrategia política es pobre y recurrente, llevado al extremo deriva en un «Espanya ens roba» que ya sabemos a lo que conduce. Pero sin caer en deslealtades ni en egoísmos que son propios del nacionalismo excluyente, sí que conviene pararse a pensar por qué Valencia no ocupa el lugar que por población y potencial económico le corresponde. No sólo es que no tenga ningún ministro en el Gobierno, es que tampoco tiene secretarios de Estado, ni siquiera directores generales. Pero es que el presidente de los empresarios no es valenciano, ni los líderes sindicales, ni prácticamente ninguno de los principales representantes sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos que en estos momentos protagonizan la vida pública española. Las cifras de población y de PIB señalan que el Reino de Valencia, la actual Comunitat Valenciana, representa el 10% en el conjunto de España, pero la realidad es muy distinta. La invisibilidad valenciana es manifiesta (y casi recomendable, cuando salimos del agujero, cuando se habla de nosotros, suele ser por los casos de corrupción, el despilfarro o la crisis del Valencia CF). Si pudiéramos, como pueblo deberíamos acudir al psiquiatra, tumbarnos en el diván y preguntarle: ¿qué nos pasa, doctor? ¿Por qué siendo los terceros somos los novenos?