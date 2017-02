Despotismo exaltado

En la guerra del PSOE, Pedro Sánchez no hacía más que apelar a la militancia para justificar su empeño en el 'No es no'. Aún ahora, cuando anuncia su decisión de dirigir el partido, sigue erigiéndose en portavoz de los socialistas que, mayoritariamente -dice-, se oponen a la línea tomada por la gestora para favorecer un gobierno del PP. Algunos partidos nuevos, como Podemos, han permitido la intervención de los simpatizantes en parte de sus decisiones. Se trata de ciudadanos que ni siquiera son miembros de la formación ni pagan religiosamente sus cuotas pero están interesados en apoyar sus postulados aunque sin adquirir un compromiso permanente con ellos. Se limitan a apuntarse en una web.

Así, algunos como Sánchez buscan el apoyo de las bases para ir contra el aparato y otros, como Iglesias, confían en los de fuera para reforzar su influencia. La pregunta es si es a esos a quienes hay que mirar para saber hacia dónde dirigir el rumbo de su propia nave política.

Según el CIS, la gestora no lo debe de estar haciendo demasiado mal porque el PSOE se está recuperando tras la etapa Sánchez y Pablo Iglesias es el líder peor valorado por detrás incluso de Mariano Rajoy.

Ya no son especulaciones. Son datos sociológicos los que nos dicen que los ciudadanos aprecian más a Javier Fernández que a otros dirigentes. Él es el que ha apostado por un partido socialista leal con el PP y dispuesto a los pactos con la derecha, aunque algunos interpreten su postura como servilismo feroz. Esos mismos datos nos dicen que los ciudadanos no aplauden la actitud de Iglesias, y eso que aún no ha gobernado. Si eso es lo que dice el CIS respecto a la percepción de los ciudadanos -que son los que votan- sobre la actuación de políticos y partidos, la pregunta es si resulta sensato oponerse a ella. ¿No es suicida considerarse más listo y decidir que esa moderación que se aplaude y esa exaltación que se penaliza son indicaciones de lo que va a ser mejor acogido? Pero no, Sánchez e Iglesias siguen empeñados en ir contracorriente. Es legítimo pero poco inteligente y menos estratégico. La postura de ambos líderes sigue siendo la de «España se equivoca». Es una suerte de Despotismo Ilustrado del siglo XXI que considera erróneas las preferencias políticas de sus conciudadanos y se arroga la función de corregir y enseñar al equivocado. No es Sánchez quien falla empecinado en el 'No es no'. Es España la que no ve lo bueno que sería un gobierno radical junto a Podemos. No es Iglesias quien mete la pata fusilando a Errejón por defender éste un cierto centrismo que le reportaría más votos a Podemos sino España que es incapaz de percibir las bondades de los revolucionarios morados. Tienen todo el derecho a defender esos planteamientos, pero el CIS está diciendo que España prefiere estabilidad antes que revolución exaltada; prefiere un gobierno que funcione antes que pura palabrería. Aunque yerre.