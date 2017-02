Ciudadanos, pretérito imperfecto

Ciudadanos lo tenía todo a su favor para convertirse en uno de los grandes protagonistas de la vida política valenciana. Y cuando digo todo, quiero decir todo, todo, todo.

Para empezar, un sustrato social proclive como pocos en España a identificarse con una opción de centro liberal y reformista como la que representaba el partido naranja, integrado por trabajadores autónomos y profesionales liberales, pequeños y medianos empresarios, jóvenes con formación universitaria y, en general, por una población urbana de clase media que resulta especialmente abundante en Valencia, Alicante y Castellón.

Un rival -el Partido Popular de la Comunidad Valenciana- sumido en el descrédito de su imparable identificación con la corrupción y el clientelismo, dividido, desmoralizado y carente de liderazgo, del que habían desertado ya amplios núcleos de militantes -y masas mucho más numerosas de votantes- que desde luego no tenían la intención de acabar arrojándose en brazos del PSPV.

Una opinión pública sensibilizada como ninguna otra con la necesidad de acabar con la lacra de la corrupción y dignificar la vida pública, para la que una agenda atrevidamente regeneradora como la propuesta por Ciudadanos resultaba mucho más atractiva -por su radicalismo y por su credibilidad- que cualquier propuesta que pudiera provenir de las restantes formaciones de 'la vieja política'.

Y un liderazgo que, sin ser de los que llenan las plazas de toros y levantan de sus asientos a las masas, brindaba credibilidad a la opción naranja; y en el que no faltaban ni rostros populares como el de Toni Cantó, ni tipos sensatos como Fernando Giner, ni trayectorias políticas susceptibles de arañar votos entre los sectores más progres como la de Carolina Punset.

Ciudadanos lo tenía todo a su favor. Y es por eso que resulta tan complicado comprender qué falló en su estrategia, y por qué dos años después de su irrupción en las Cortes Valencianas el partido naranja es una formación sin rumbo, sin discurso -sus diputados son los campeones de la abstención en Les Corts- y sin liderazgo; un partido del que no se sabe bien si está en la oposición o si es un mero instrumento del gobierno para neutralizar a la verdadera oposición; si está por renovar la política y las instituciones, o solo busca hacerse un hueco en el sistema; si tiene una agenda netamente valenciana, o no pasa de ser un simple comité local a la mayor gloria de Albert Rivera; si busca desalojar a los socialistas del Palau, o se contentaría con ser su próximo socio de gobierno. Un partido, además, dividido por rencillas internas cada vez más profundas -en el que sus dos últimos portavoces parlamentarios invitan a su boda a más dirigentes de los otros partidos que del suyo propio- que no sabe aún qué quiere ser de mayor y que, a este paso, nunca llegará a ser -políticamente- adulto.

Una lástima. Porque había un hueco importante en el sistema de partidos valenciano para una formación como Ciudadanos. Lo había. En pretérito imperfecto.