Mi tío Salvador y mi tía Amparo mantuvieron un curioso anhelo durante buena parte de su vida: deseaban con cierto fervor infantil visitar Madrid, la capital de España. Para ellos, trabajadores probos y esforzados, esto de patearse la capital representaba una especie de premio que colmaba sus ansias cosmopolitas. Pero claro, en aquellos tiempos sin tren de alta velocidad ni chanchullos tecnológicos, salir del pueblo no resultaba tarea fácil. Por fin lo consiguieron aprovechando una de aquellas manifas de adhesión al régimen que saturaban de peña la plaza de Oriente para escuchar el verbo trémulo de Franco. Autobús gratis y, sospecho, bocadillo tonificante también por el morro para soportar mejor los rigores de la carretera. Mis tíos regresaron encantados. De Franco no hablaron, pero Madrid se les antojó una ciudad magnífica, espléndida. Para acompañar a Mas y a las otras dos hasta la puerta del juzgado la maquinaria independentista también fletó autobuses. Del bocata para la merendola no consta. La marcha segregó aire de opereta bufa. Coreaban consignas, se paraban para las fotos, saludaban al personal que miraba desde los balcones, en fin. Pero una vez en el interior del juzgado, sentados en el banquillo de los acusados, al señor Mas y a las otras dos se les congestionó el careto y adquirieron esa rigidez que imprime el miedo ante esas situaciones. Se les puso la típica cara de banquillo; esto es, una suerte de semblante entre estreñido y como demasiado estirado por una sobredosis de botox. A Mas le piden 10 años y a las otras dos 9. Así pues, el ardor a lo 'Novecento' que les hidrató durante el desfile se disolvió y el antaño President echó la culpa a los voluntarios que colocaron las urnas. Mi tío Salvador y mi tía Amparo tampoco pregonaron después fe franquista pese al viaje gratis total.