Día del cáncer

El 31 de julio de 2015 un médico de La Fe me comunicó algo que jamás podía imaginar: «Tiene usted un cáncer de máximo riesgo. Vamos a ver si se le puede operar». Así fue la noticia, como una ráfaga de hielo que inundó todo mi cuerpo. Pero encajé el golpe bien, casi sonreí, como quitándole importancia. Como esas bromas que, al parecer, decían a sus verdugos los que iban camino del paredón.

Volví a casa, empezaba un tiempo que yo había imaginado como el más terrible: la enfermedad, las muchas pruebas, el quirófano, los temores, la melancolía. Pero todo eso no pesaría tanto como yo calculaba. Porque los seres humanos tenemos unos mecanismos de autodefensa que se ponen en marcha en los momentos más difíciles. Volví a mi trabajo, a hacer bromas, a terminar un libro, y a llevar una vida totalmente normal. Y con optimismo siempre, con fuerza. Ese coraje que no perdí cuando me operaron. Tampoco cuando fui sometido a una durísima radioterapia, porque la intervención, como ya me advirtiera el excelente cirujano que me operó, no iba a ser suficiente, dada la gravedad del tumor.

Y bueno, continué peleando. Sin pensar mucho en mi dolencia porque en enero de 2016 supimos, en el colmo de la tragedia, que mi mujer tenía un cáncer aún más peligroso que el mío. De modo que unas mañanas le acompañaba a quimioterapia y a la tarde iba a mi sesión de radioterapia. Yo estaba perplejo, no entendía nada. Dos personas sanas, que no fumaban ni bebían, que iban al gimnasio todos los días y que eran felices, verse de repente en esa pesadilla de las noches sin dormir, de los dolores crecientes y de las visitas casi a diario a La Fe, por una u otra causa.

A mi mujer le costaba luchar, no tenía esperanzas. En todo caso, no luchar también es un derecho del enfermo. Yo tiré por ella todo lo que pude hasta que murió el pasado verano. Para entonces yo tenía secuelas, que aún me duran, y espero que se vayan disipando. Secuelas que nunca me impidieron hacer muchas cosas, como escribir cada semana mi columna para LAS PROVINCIAS. Ni nadar una hora diaria, ni caminar otra.

¿Soy un héroe? No. Lo que yo he afrontado lo hace todo el que tiene esa desdicha. La vida también es eso. Y uno se prepara para morir, con total serenidad. A dejar la vida, que es tan bonita. «Esa cosa tan conocida», que decía Borges. La vida, que también tiene a la muerte en su seno. Y al dolor, que tanto me ha cambiado. Creo que me ha hecho mejor y, sin duda, diferente. Mis noes ahora son más radicales. Y mis síes, más poderosos. Solo me queda decir que siento a todos los enfermos de cáncer como mis hermanos, que les tengo un inmenso cariño. Y que hay que luchar. A veces con poca esperanza, pero siempre con convencimiento. Aquello que decía el gran poeta Blas de Otero.