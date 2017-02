Tengo muchas ganas de escuchar de nuevo a Amadeo Salvo. ¿Se arrepiente de apoyar la llegada de Lim? ¿Le gustaría volver al club? ¿Es posible que eso ocurra? Sólo son algunas preguntas que me vienen a la cabeza de la larga lista que seguro también tiene cualquier valencianista. ¿Y por qué ahora? A esa me atrevo a contestar yo. Salvo hace tiempo que quiere ofrecer su punto de vista sobre las cosas. Se le acusa de cobrar en su salida, de tener una cláusula de confidencialidad que le impide hablar, de tragar con los negocios de Mendes estando en el Valencia y mirar para otro lado, de querer volver comprando el club o sin hacerlo. en resumen, ya no está en el cargo pero sigue en todos los mentideros cuando se nombra a Lim. Y, claro, a Amadeo no le gusta que se cuchichee a sus espaldas sin que pueda salir a defenderse como cuando era presidente. Antes no le gustaba algo y tardaba 'cero coma' en salir a la palestra a zurrar a quien tocara. Ahora su situación es otra, y ha estado callado mucho tiempo con ganas de hablar. Tengo claro que si la situación deportiva fuera buena lo habría hecho antes -porque me consta que no ha hablado antes por respeto a la delicada situación del equipo- pero como el asunto no mejora ha decidido no esperar más. Y cuando hable mandará un mensaje de unión ante el desastre, de eso no me cabe duda. De las otras grandes cuestiones, ya iremos viendo.

Idolatrado por muchos que le vieron como oxígeno tras la etapa de Llorente y criticado de forma virulenta por otros que le ven como la raíz del desastre en el que Meriton tiene sumido al club. Y es lógica la controversia, porque el principal patrocinador de la llegada del singapurense fue el propio Salvo, desde que presentó a Lim a los máximos dirigentes de la Generalitat hasta aquel mitin en Mestalla con cartulinas de colores. Salvo apostó por apoyar a Lim y presionar a Bankia y al final Lim llegó con la connivencia del banco. Así se escribe la historia. La diferencia entre detractores y defensores de Salvo radica en si te crees o no sus intenciones. Si te crees que él confiaba ciegamente en que Lim era el mejor proyecto para salvar al club o si te crees que él tenia interés personal en que Meriton ganara la carrera por la venta. Si crees que ha mentido o sólo defendió al club de un banco y de un fondo buitre. Si ahora es un oportunista o sólo quiere ayudar. Lo único indiscutible es a quién apoyó y cómo ha salido la cosa; de pena. Su mensaje popular caló en un valencianismo hastiado de Llorente & Emery (ya quisiéramos estar ahora como entonces) y le aupó a lo más alto con toda la masa social a su lado. Entiendo al que le critica, entiendo al que le apoya. Siempre criticaré que se posicionó en la venta y no siempre dijo la verdad. Y siempre agradeceré cómo mejoró el aspecto social.