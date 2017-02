Querido Valencia CF, siento un gran orgullo al pronunciar el nombre de este club, dado el sentimiento que me ha inculcado mi padre desde pequeño y todas las grandes victorias que he vivido en el gran templo, llamado Mestalla. Recuerdo aquellas figuras, estrellas, que un partido importante marcaban el gol de la victoria y te resolvían el encuentro. Todas las personas, instituciones, asociaciones, economía, y por supuesto clubes de fútbol tienen etapas o épocas mejores que otras, pero la historia del Valencia está hecha para mejorar día a día y volver a ser uno de los grandes de La Liga Santander. Me gustaría volver a Mestalla a disfrutar los partidos de fútbol como eran antes, obviamente con victorias, derrotas o empates, pero con el nombre del Valencia CF donde se merece. No es la primera vez que el Valencia CF sufre una situación como ésta o parecida, por tanto, supongo que saldremos.