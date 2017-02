TODO O NADA

Somos el país, o un país de países, que eso sólo lo sabrán los paisanos que sigan siéndolo, donde más se discute a los líderes que hemos elegido. Todos quieren ser o César o nada. Faltan segundos de a bordo, pero tampoco parece una solución tirarlos por la borda. El expresidente catalán desafía al tribunal que considera ilegal la consulta del 9-N, que es una fecha muy larga o una cifra interminable para impulsar el independentismo. Que nadie se pregunte cómo va a acabar esto, porque esto no va a acabar. Mal acaba lo que mal empieza, pero peor lo que no aprendió nunca a caminar. El gran conflicto está en los que mandan, ya que cada día les obedecemos menos. Si vuelven la vista atrás ven que no les sigue nadie, excepto sus interesados seguidores. La aspiración al mando único se ha hecho colectiva. Se advierte que la madera de líder, ocupada por algunos tarugos, lo que no consiente es que la hagan astillas.

Quizás las cosas se tengan que poner peor para que puedan mejorar, pero hay una gran escasez de obedientes y nadie puede sentirse vasallo de un birrioso señor. El vocablo 'vasallo' era equivalente, en el supuesto de que haya sinónimos, a lo que se entendía por 'servidor' en otras épocas. Ahora todos pretenden el mando único. No sólo Pablo Iglesias, que amenaza con dimitir a tres días del congreso de su partido si no consigue el mando solo. A él que no le discutan, ya que empezó la gran discusión.

Los que creemos sólo en el aceite de oliva y en la esperanza, que son dos cosas verdes, nos hemos autoprohibido el desánimo. Que a nadie se le caiga el alma a los pies, porque cuesta mucho trabajo recogerla. A los que les va costar más esfuerzo es a los jubilados, que cobrarán unos cuantos euros menos que el año pasado, que por cierto, no terminamos de pasar.