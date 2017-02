El ruido y la furia

En un pueblecito de New Hampshire me encontré un día con una placa de bronce conmovedora: «En este lugar, en 1897, no pasó nada». Es la voluntaria anulación, el anonimato perfecto, el deseo de pasar por el mundo sin ruido ni huella. Pero ese no es el caso de las grandes ciudades del mundo, movidas por el impulso de quienes quieren crear, construir, crecer, llamar la atención de sus vecinas, tareas siempre acompañadas del ruido y la furia.

Mi pueblo, que es Valencia, se distingue de sus competidores del universo por su familiaridad con el ruido. Valencia llama al Rey, a todos los importantes del mundo, y los sube a un balcón para que escuchen un espectáculo consistente en musicalizar la estridencia. Hacemos fiesta, folklore, cultura con el ruido. Y como señal de cortesía, enseñamos a los forasteros a no taparse los oídos, porque es peor. Nuestro cosmopolitismo es el estrépito. Nuestra seña de identidad universal, un estrago de decibelios capaz de reventar un tímpano.

Sin embargo, el ya no tan nuevo Ayuntamiento, ayudado por el exquisito Sindic de Greuges, alienta un programa de trabajo que, en busca de identidad, hace bascular el péndulo hasta el lado de la aldea. Si antes debatíamos sobre la penetración mundial de eventos internacionales, si pensábamos sobre la cantidad de 'Calatravas' que la ciudad podía absorber, si la ambición nos situaba ante metas cada vez más lejanas, nuestros debates actuales han bajado al nivel de mi adorado Catamarruch, uno de esos sitios ideales donde «nunca pasa nada».

Todo nacionalismo es aldeano, reduccionista y tribal. Compromís lo es, aunque gobierna una metrópoli europea del siglo XXI. Por eso convierte la plaza mayor en una verdulería con batucadas, obliga a todos a asumir los anhelos de una minoría y se ocupa de las quejas de un vecino de oído fino. Pero el problema, ay, es que ese reduccionismo de villorrio viene pertrechado por la ridícula burocracia europea, tan ociosa, tan gorda y desarrollada, tan poco vigilante del mundo exterior como para parir la directiva «sobre evaluación y gestión del ruido ambiental» firmada en su día por un caballero, Jaume Matas i Palou, que ya no se puede dedicar a la política.

En la Europa que nació bautizada con la contundencia del Carbón y del Acero, una extendida mala conciencia, un exquisito sentimiento culpable del desarrollo y la riqueza, una blandengue búsqueda del bienestar que ya es pura modorra, destila en frasquitos de perfume directivas ñoñas, de fofo contenido doctrinal y ninguna convicción, que buscan la paz de esa aldea donde «nunca pasa nada».

Están buscando una solución. Los badajos serán enfundados en europeos preservativos sonoros. De ese modo, ciudades que crecieron con el ruido encuentran ahora el hipócrita disimulo de la aldea con chivatos tras las cortinas. Y llegan a poner en aprietos el lenguaje más dulce que les ha quedado de su pasada furia: las campanas.