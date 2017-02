Reconozco españoles por el mundo

Los españoles tenemos un estilo propio, personalísimo, indeleble. En cualquier ciudad o aeropuerto del planeta es posible distinguir grupos o matrimonios españoles a distancia, incluso antes de verles gesticular como muñecos de guiñol o escucharles vocalizar con la sonoridad vibrante de sus erres. Si usted y yo tenemos oportunidad de sentarnos una mañanita a tomar una cerveza en la Grand Place de Bruselas, en caso contrario haga la prueba en cuanto tenga ocasión, déjeme que le diga: «Esa fila de jubilados que se burlan del guía, ese marido que persigue a su mujer con el tomavistas (nena ponte aquí, nena ponte allá) y esos turistas con atuendo progresista sin concesiones, pantalones cagaos, palestina, camisola sin cuello y sandalias, son españoles». Y verá cómo atino. Nos reconocemos con olernos, igual que perritos. No sé si por combinar vaqueros con mocasines negros, o por exclamar «qué bien entiendo el sueco» cuando un camarero intenta hablarnos en nuestra lengua, o por hacer acopio de panecillos y quesos en el desayuno del hotel, pero a los españoles se nos nota un huevo que somos españoles en cuanto salimos de España. Ya nunca llevamos corbata, nos hemos convertido en los europeos que visten con más informalidad.

Sostiene el tópico que los ingleses no se parecen tanto unos a otros como los españoles entre sí. Picardo, por ejemplo, administrador británico de Gibraltar, parece español y no inglés. Un español que aparenta ser inglés por la golosina, otro pícaro, claro. Tiene cara de andaluz. El lema que rodea el escudo del Reino Unido, por seguir con la diferencia, reza en francés medieval: «Maldito sea el malpensado». Y, sin embargo, el refrán que anima la llamada nueva política española, aunque sea más viejo que el hambre por estos pagos, proclama: «Piensa mal y acertarás». Justo lo contrario. Ellos evitan juzgar al prójimo por si se equivocan mientras nosotros prejuzgamos y condenamos al pobre prójimo para no equivocarnos. Su pecado será la indiferencia, el nuestro el rencor. Y la dentera.

¿Cómo no íbamos a reconocernos en el extranjero si sólo los españoles vamos por la calle mirando por el rabillo del ojo, comparándonos? Nuestros horarios son mejores, aquí no hay playa, donde esté la Giralda, ¿a eso le llaman paella? Los celos son el monstruo que anida en todo complejo de inferioridad, por eso Europa ha olvidado la II Guerra Mundial y mi querida España sigue haciendo memoria de la Guerra Civil.

Nos gusta presumir de españoles por el mundo pero nos da vergüenza hacerlo en España. Nuestra patria es incapaz de imaginar cuánto la queremos en secreto. Lleguemos donde lleguemos, incluso al mismo cielo, no hay uno de nosotros que no piense: «Como en España en ningún sitio». Eso es lo que da el cante, que vamos por ahí como si siguiéramos aquí, pletóricos de casticismo moderno. Peinados por mamá.