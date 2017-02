Hace unas horas un buen amigo me ha regalado una frase que está muy presente en su día a día. Corresponde a Gandhi y dice así: «A perdonar sólo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho». Es una enseñanza a tener presente en nuestro día a día.

Y añado a la frase: en el corazón no pueden cohabitar amor y odio, paz y rencor. Tenemos la obligación y la necesidad de llevarnos bien con el vecino, con el compañero de trabajo, con todos aquellos con los que nos relacionamos cotidianamente. Y parece haber entrado un virus frenético y muy activo en nuestra sociedad; también en su gobierno. Y nos encontramos con que rencores -igualmente odio- que considerábamos solamente 'vivos' en los libros de historia surgen como motivos de conducta, de decisiones política, de reivindicaciones cada dos por tres. ¿Acaso cada uno de nosotros no necesita que lo perdonen mucho? Qué suerte no haber ofendido, ni dañado a nadie, en nuestra vida. Y qué desgracia vivir asentado en el rencor que genera no haber sabido perdonar.

Al que vive del rencor, a quien solamente se mueve para devolver los golpes recibidos -por él mismo o por sus antepasados-, a los partidarios del 'ojo por ojo', no solamente les recomiendo que repasen la historia y se cercioren de las consecuencias de tales actitudes. Les aconsejo por su bien que se adentren en el interior y examinen si viven felicites. Y si piensan que sí, que son felices, que acudan a un psiquiatra, porque están enfermos. Están enfermos y gustan -¡vaya gusto!- de ver enfermar a los demás, sentir cómo se les crispa el gesto. No entro en su juego y les perdono. Y ese perdón me permite vivir feliz. También me permite aconsejar que sepan perdonar. Háganlo y vivirán de verdad felices.