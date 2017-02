MELENAS BLONDAS

A lo mejor me ciegan los primeros rayos de sol mañanero y por eso, en algunas ocasiones, creo descrubrir que Donald Trump y Marine Le Pen comparten idéntica tonalidad de blonda melena, lo cual me provoca derrames de imaginación que desembocan en una posible paternidad del primero hacia la segunda. Trump quizá no sea el padre biológico de Marine, pero sí empieza a funcionar como papá espiritual y la francesa dotada de un perfil muy de tanqueta motorizada que se impulsa con un extracto de gasofa que es sangre licuada de Juana de Arco se muestra pletórica desde la coronación del César. Trump ha proporcionado alas a los ultras europeos y si el original ya era malo sus recrecidas fotocopias huelen peor y, además, mantienen un nerviosismo algo infantil ante el advenimiento del mesias populista porque entienden que los tiempos han cambiado y quizá, por fin, ha llegado también su momentazo. Basta arrojar una mirada sobre la descosida vieja Europa para sentir ciertos escalofríos. Marine, en efecto, si vence (esperemos que no) y cumple sus promesas finiquitará el sueño europeo que nació para evitar futuras guerras. ¿Y a quién recurrimos en un caso así? Pues mira por dónde a la señora Merkel. Si estrujamos un tanto nuestra memoria recordaremos que hace poco la Merkel era el gran monstruo de las galletas del otro populismo, el de izquierdas. Ante el hachazo de la crisis ella arracimó todos los odios. Los países sureños naufragaban en su coma por culpa de la Merkel, que nos humillaba debido a una suerte de sadismo teutón. Merkel era la responsable de nuestro descalabro económico. Sin embargo sólo ella abrió la puerta a los refugiados y sólo ella le planta cara al señor de los casinos. Angela Merkel, antaño supervillana, es ahora la gran esperanza para evitar la catástrofe. Aprenda alemán en siete días.