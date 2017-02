Muchos granotas se emocionaron el domingo al ver que los tres delanteros sobre el césped eran canteranos: Roger, Jason y Rubén. El once inicial también contaba con otros tres valencianos. Esta apuesta exitosa por la tierra resulta reconfortante para el aficionado en unos momentos donde el sentimiento de pertenencia a un equipo de fútbol ha evolucionado. Antes los partidos eran los de un pueblo contra los del municipio vecino, una ciudad contra otra, defendiendo cada cual con orgullo el honor de su gente. Sin embargo ahora es difícil identificarse con tu equipo si en la plantilla no hay ningún jugador local o si el propietario es un tipo que vive a mil kilómetros de distancia, sin señalar a nadie. Deslocalización llaman a eso. Desnaturalización habría que decir. Muchos clubes de regional viven de espaldas a la población, ajenos a la calle, porque ya no juegan los hijos de nadie a quien animar. Ahora, salvo excepciones vascas, no puedes proyectar sobre esos jugadores lo que pasaba hace años, que era ver a los tuyos ganar a los del pueblo o la ciudad rival. Ahora 'los tuyos' suelen ser tan mercenarios y descastados como los demás. Por eso no tiene precio que en tu equipo abunde gente de la cantera o de la tierra. Ahí tienen a Carlos Soler quien, en tiempos de desarraigo, se ha convertido en la nueva esperanza blanquinegra a quien agarrarse como clavo ardiendo. Representa la esencia propia que, según dicen, Paquito Alcácer traicionó.

Aún recuerdo cuando Fernando Giner (su hijo Ferran jugó el domingo en el Ciutat con el Nàstic), ya en el declive de su carrera, visitó el entonces Nou Estadi en las últimas jornadas de la temporada 97-98 vistiendo la camiseta del Hércules. Cuando se acercó a la banda a recoger un balón le vociferamos un despectivo y sonoro 'choto retírate'. A las pocas semanas fichó por el Levante y, en su primer partido como blaugrana, al aplaudirle un buen corte defensivo, mi pareja entonces (hoy mi querida señora esposa) preguntó con sorna si ese no era aquél a quien hasta hacía poco alentábamos a jubilarse como futbolista. «Es que ahora es uno de los nuestros», balbuceé como pude. Los tuyos siempre son los mejores, sin importar el pasado. Defienden tu escudo y, en teoría, son quienes deberían morir por tus colores y más si cuentas, como en el actual Levante, con media plantilla valenciana. Siguiendo al poeta Ovidio podríamos decir que «el amor a la patria es más potente que la razón misma». El Levante, nuestra patria, sigue el camino correcto. Y así debería seguir siendo en el futuro. Mejor mirar dentro de casa antes que traer algo de fuera. Otros han venido haciendo justo lo contrario y así les va. Los granotas queremos seguir emocionándonos al proclamar con orgullo: «Vixca l'equip dels valencians».