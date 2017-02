Economía de escala

Parece ser que, finalmente, la clase gobernante se ha dado cuenta de que el delirio soberanista catalán va en serio. Que no son palabras, vaya. Que después de las declaraciones del exjuez Vidal y de otros dirigentes separatistas, está ya todo preparado. Preparado para la 'desconexión' y la independencia de Cataluña. Y el gobierno de España, partidos políticos y la clase política, a verlas venir. Y no podrán decir que no estaban avisados. En España, por desgracia, no todos somos iguales ante la ley. Y así se ha visto.

La presunta mangancia, macro mangancia, ¡sí señor!, de los Pujol, el 3% famoso y demás desmanes de esa casta catalana, ¡eso sí que es casta!, hasta ahora, ha tenido una tibia respuesta del Estado de derecho. Y por supuesto, para los dirigentes independentistas eso está conectado con una agresión al proceso soberanista catalán y a sus actores principales. ¡Ya está bien! Es hora que nos rebelemos, es hora que los españoles nos dejemos de tanta tibieza, tanto buenismo y de tanta indulgencia. Ellos hablan de libertad. Su libertad. ¿Y dónde está la de los demás españoles? ¿Es que acaso esa minoría tiene que estar sometiendo a la mayoría? Nos quejamos de todo y no sabemos separar el trigo de la paja. Lo fundamental de lo complementario. Es hora de actuar con la contundencia que te da la ley. Esa ley que los soberanistas se pasan por el arco de triunfo. La ley que la democracia legitima. La ley que unos desalmados quieren hacer a su medida, para luego hacer del manipulado pueblo catalán unos siervos, unos esclavos de sus felones objetivos.

Basta de engaños, basta de mentiras históricas, basta de manipulaciones maniqueas, arbitrarias y toscas. Hay que crear en España el marco adecuado para que los ciudadanos seamos verdaderamente libres. Y la educación debe ser igual para todos los españoles. Si no, tendremos estos reinos de taifas ridículos y empobrecidos en un mundo global y cada vez más exigente. Los independentistas quieren ser pequeños pero importantes. ¿Es que acaso no conocen, no saben lo que es la economía de escala? Pues que la aprendan.