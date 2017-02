No sé de dónde lo he sacado pero eso de cortesía tiene mucho que ver con Las Cortes, los parlamentos. Consiste, según creo, en saber asistir a Cortes de manera apropiada. Esos señores que acuden en paños menores son, por definición, 'descorteses'. Pero la cosa va más lejos. No hay mayor descortesía que presentarse ante el Jefe del Estado en ropa interior. ¿Qué dirían esos visitantes si el Monarca los recibiera en batín?

Quiero proponer una travesura. Anestesiemos en un descuido al doctor Iglesias, cortemos y lavémosle el pelo, afeitémosle, vistámosle con un buen traje de lana y corbata de seda natural. Calcémosle con magníficos zapatos y despertémosle en el escaño del presidente del Gobierno. ¿Qué pasaría? Sería una situación para registrar en los anales del Parlamento.

Y desde luego, cuando el doctor Iglesias llegue a la Moncloa le pienso pedir audiencia, acudiendo en pantalón corto y camiseta deportiva. Que es descortés presentarse mejor vestido que el presidente del Gobierno. ¡A ver qué pasa!