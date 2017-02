La boda del tripartito

Fue el acontecimiento social del año. Un momento casi para la historia, porque aunque no es la primera vez sí que es de las pocas ocasiones en que hemos tenido oportunidad de contemplar al conseller Vicent Marzà con una corbata, esa prenda que en su trabajo se resiste a usar aunque tenga que asistir a la solemne inauguración del curso académico en una universidad (pública, por supuesto, que a las privadas no va). Ribó no, Ribó se mantuvo fiel a su vestuario, a su americana sin corbata, porque es una especie de uniforme, como un clériman para un hombre de antiguas convicciones religiosas que el sábado oficiaba de sacerdote civil, con homilía en valenciano (también por supuesto, aunque a la contrayente le molesten las diferencias regionales y se mostrara en su día partidaria de que su formación abrazara una especie de españolismo unificador y sin matices). Lo cierto es que al enlace entre los todavía miembros de Ciudadanos Carolina Punset y Alexis Marí acudió la plana mayor del tripartito, con Ximo Puig a la cabeza, Mónica Oltra, Enric Morera, Manolo Mata, Antonio Montiel, los citados Marzà y Ribó, Mireia Mollà... Del PP y de su propio partido se vieron muy pocas caras conocidas. Pero quiero detenerme en el atuendo de Marzà, que coincidió en el día con una nueva presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en la gala de los Goya, enfundado un año más en un esmoquin. La vestimenta como arma ideológica, como elemento diferenciador. El mismo político que cuando acude a entrevistarse con el Rey de España -y jefe del Estado- se presenta en mangas de camisa como si se fuera a tomar unas cervezas con los amigos un sábado por la noche, acude de etiqueta a la fiesta del cine español, queriendo demostrar con ello que sabe lo que hay que ponerse en cada ocasión y que si no lo hace con Felipe VI es sencillamente por marcar distancias, por demostrar lo que le desagrada estar allí. Marzà, que como decimos se resiste a ajustarse una corbata a su cuello en actos relacionados con su gestión como conseller (ya veremos qué se pone el jueves en el estreno de La Traviata en el Palau de les Arts, al que está previsto que asista la Reina Sofía), no tiene ningún problema en sacar la prenda del armario para una boda de compromiso. La intencionalidad política no se le escapa a nadie. Rafa Marí lo apuntaba con la lucidez que le caracteriza en la presentación del Almanaque LAS PROVINCIAS: a los nuevos (ya no tan nuevos) gobernantes les puede la sobrecarga ideológica, que está presente cuando proyectan un tramo de carril bici, cuando arrinconan a la iniciativa privada sencillamente porque es privada, cuando silencian las campanas de una iglesia porque es una iglesia o cuando se niegan a ponerse una corbata.