Yo parle del silenci/ no parle de callar...». Retragué Juan Gil Albert estos versos de Xavier Casp, en el Saló Sorolla de l'Ateneu Mercantil un 28 d'Abril del 70 passat, quan en motiu de la Fira del llibre llegia son 'Juicio al libro Silenci'. El poemari de l'autor, valencià per naixença carletina i eixercici esforçat de valencianitat, fon obra guardonada pel premi 'Valéncia' de la Diputació l'any 1969 i en la reedició definitiva del 1985 se pot llegir, dins del 'Juicio' del també poeta d'Alcoy, el sentit que per ad ell es retroba rotundament en el títul de Casp: 'Silenci'. ¿Hem de tornar una atra volta als silencis imposts, per no haver trobat els valencians els íntims silencis constructius i estar callant les acovardades vergonyes que nos desarraïlen? Més els valdria als governants d'ideologia partidista -nuls administradors de la cosa pública valenciana- llegir estos versos i no encabotar-se en fer callar inclús a les campanes. Pot ser pretenguen posar-nos boç a la majoria, creent que dominant sobre la raó natural i fent callar l'alegria podran assimilar-nos a les tristees foranes que ad ells els empresonen.

«El silenci és l'escola de la discreció; «.scoltar i escoltar -me i poder ser cançó" Pero no, campanes mudes, alegria i sentiments amordaçats. Mentres hi ha qui se trenca la campaneta i a gola plena canta ¿al vent? Sí, el de la conveniència, ben femada ahir en les excuses pujolines al robo, ara chuplant de les buides mamelles valencianes, que Madrit no ompli, perque ans està el contentar i dotar als chantagistes del nort. I ací els bambes de la corda fent-los ona.

Pel toc de campana me n'alegre el dia de festa; per son clam puc saber si és home, dòna o albat qui ha faltat; la crida repetitiva m'alarma de fòc... i al toc d'ànimes, pregant el silenci, advertia el tancament de les portes de la ciutat. Encara que la lluna de Valéncia és dolça, millor tocar mare i caliu valencià.