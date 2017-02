Rita y Kruschev

En 1959, y según el FBI, 25.000 estadounidenses querían matar a Kruschev. Durante su visita a EE. UU. no le dejaron ir a Disneylandia, pese a su enfado («Me dicen que no pueden garantizar mi seguridad.¿Hay alguna epidemia de cólera allí? ¿O es que el lugar está tomado por delincuentes que pueden atacarme? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿suicidarme? Soy su huésped, ¡esto es inconcebible! ¿Cómo le explico esto a mi pueblo?»). El otro día, en la universidad de Berkeley, y durante el lío por el boicot a Milo Yiannopoulos, había un letrero en el que se leía 'Kill Trump'. El FBI no ha proporcionado datos de cuántas personas quieren matar a Trump. Rita Maestre ha enseñado un anónimo que mandaron por correo a la sección de la Audiencia que la absolvió (»Rita y 16 unos tiritos a la sien»). Maestre ha dicho a lo Escarlata que ninguna amenaza cambiará su forma de entender la política y la democracia. Era más gracioso Kruschev. Y ganaba 25.000 a 1.