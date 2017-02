QUINIELAS CON TEBAS

En un ejercicio de nostalgia poco meditada he vuelto a hacer quinielas. Desde que tengo memoria, el sellado de las quinielas forma parte de mi manera de entender el fútbol, con aquellos sellos clasificados por colores según las apuestas, la regla que rasgaba la apuesta, y la visita a Casa Noel los viernes si habías olvidado echarla en tu establecimiento habitual. Lo cuentas ahora y parece que estés hablando del siglo XIX, y sin embargo era ayer mismo. He sido un quinielista social, de amigos, en los Salesianos, en los distintos lugares de trabajo o con mis hijos. En cualquiera de sus manifestaciones, quinielista estadístico, memorioso, buscando la sorpresa, o haciendo extraños ejercicios de superstición, la contabilidad de las apuestas se saldaba siempre, invariable, con esporádicas visitas los dos dígitos, diez o más aciertos. Mi anecdotario es escaso, como el del chiste del viaje a Nueva York. No sé si he acertado una o ninguna. Fregando la mayoría de edad cazamos en los Salesianos una quiniela de 14 que debe ser la quiniela más acertada de toda la historia de las apuestas mutuas deportivas. Otra vez, en un lugar privilegiado de la antología del disparate de Miquel Nadal, teniendo acertado ya el pleno al 15, el Levante UD, al que incumpliendo cualquier norma de prudencia puse como ganador, se dejó empatar en el descuento por el Betis, privándome de una modesta pero apreciable inyección de liquidez. Desde entonces, y como norma de castigo, mis apuestas de la ciudad son cabezotas. El Valencia siempre gana, y el Levante siempre pierde. Si a eso uno suma la incapacidad de poner como ganador al Real Madrid, al Barcelona, o al Sevilla, mis pronósticos son siempre un canto a la sorpresa, una quiniela de retiro inmediato, una incombustible fidelidad a filias y fobias. Mis quinielas, en otro tiempo, servían también para dar sentido al fin de semana, poder escuchar la radio deportiva los domingos en los atascos, sin reproches, con la excusa de lo mucho que estaba en juego en El Arcángel, en un Córdoba-UD Las Palmas, esencial para la economía familiar. Todo era más sencillo. La incógnita se resolvía, tras el partido televisado, en un par de horas trepidantes de emoción, y en tan solo un instante podías pasar de llevar acertados 13, con la pena de haber fallado el Valencia, a quedarte con los 9 vergonzosos aciertos habituales. Cuando se reflexiona sobre el caos horario de los fines de semana, con fútbol desde el mediodía del sábado hasta bien entrada la noche del domingo, me veo como un romántico incorregible instando a la ludopatía a mis hijos con una quiniela que ya el sábado reclama su lugar en la papelera. Confieso mi incapacidad para la apuesta deportiva moderna. Debe ser la edad. En estos tiempos de Tebas echar una quiniela es un gesto apasionado por un fútbol que ya nunca volverá.