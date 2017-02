Por no querer tomates de alcorque

Ya lo decía Napoleón: la obediencia es el resultado del instinto. Y si te falla, estás perdido. Un día te resistes, pongamos por caso, a elaborar un informe sobre la pertinencia de plantar tomateras en los alcorques porque se te antoja una ocurrencia peligrosa para la salud: sólo dios sabe la cantidad de compuestos tóxicos que pueden llegar a acumularse en esos inmundos hoyos. Y al otro estás en la cola del INEM. Es lo que le pasó al biólogo Bernabé Moya, responsable del departamento de Árboles Monumentales de Divalterra. Se negó en redondo a justificar una iniciativa tan descabellada como esa. Los padres de la idea, dos recién llegados al área de Medio Ambiente, Josep Tamarit y Soledad Torija, se lo tomaron a la tremenda. Y de nada le sirvió haber redactado, impulsado y negociado la ley valenciana que ampara a los matusalenes de la naturaleza, ser autor de diversos libros y disfrutar de una merecida fama internacional como consultor. El estudio sobre la recuperación del ciprés en el que estaba enfrascado, con la anuencia hasta ese momento del diputado Josep Bort, quedó descartado. Los trabajos de protección de los monumentos arbóreos, transferidos a un servicio autonómico inexistente (¡!). Y él fue despedido como si de un enchufado más de Imelsa se tratara, no. Peor. Peor porque él no era un zombi ni un emboscado, aunque el bosque fuera su hábitat natural. Y poco menos que lo metieron en el mismo saco, el de los sospechosos de cobrar por no trabajar. Por lo menos.

Todo lo que con Carles Recio han sido cautelas y miramientos. No sé «si los hechos [publicados por la prensa] son reales», llegó a alegar Jorge Rodríguez para no «meterse en un berenjenal» (¿?) después, incluso, de que Recio hubiera admitido en esencia cuanto se había escrito sobre su desinhibida persona y un poquito más. Fueron desatenciones con este pionero de proyección continental. El porqué nos lo brindó a destiempo el responsable de CC.OO. de la Diputación: «Recio no es el único» absentista de la casa. Desde luego que no. Yo, desde el jueves, sé de tres escaqueados más: uno de ellos posteriormente reciclado como asesor; los otros dos, en activo inactivo, entiéndaseme. Me los sopló a la salida de la ducha del polideportivo un señor que no iba mucho más vestido que yo y a quien confundí en principio con un ligón. «Añádalos a la lista», me dijo antes de marcharse envuelto en un halo de Garganta Profunda de sauna. Para lista de paniaguados por colores la que debe obrar en poder de Jorge Rodríguez desde el primer día de la ya no tan 'Nova Diputació'. Pero pierdan cuidado que no tirará de ella. La política es un 'do ut des'. Que es lo que no sabía Moya. Y por eso le cerraron uno de las pocas secciones que le ha dado prestigio a la Diputación de Valencia en cualquier disciplina.