PODER O SUPERVIVENCIA

En política se elige entre sobrevivir a la espera de circunstancias favorables y forzar a tu favor las circunstancias. Y ahí están los muchachos de Podemos, en la cosa de ver quién fuerza más. Frente a un macho alfa como Iglesias, su amigo Errejón optó por intentar sobrevivir a base de controlar el aparato. Sin embargo, Don Pablo es demasiado macho y demasiado alfa para dejar hueco a su colega, que bien podría haber optado por cultivar otro perfil. El otro perfil. Porque en un partido no hay sitio para dos egos descomunales, pero en una sociedad tan fragmentada ahora mismo como la española, hay hueco para más de un liderazgo social, y más cuando el macho alfa ha demostrado que, al salir de sus territorios, no acierta ni una. Todo el mérito acumulado por Iglesias a la hora de construir de la nada un partido con cinco millones de votos lo perdió cuando demostró su torpeza para gestionar ese caudal millonario de papeletas. Uno de los que se han apartado de su lado y que gestaron la formación morada (y no es Errejón) le confesaba reciéntemente a un político valenciano que «nos equivocamos». Parece ser que el propio Rajoy, en una conversación personal con Iglesias de esas que se producen entre pleno y pleno del Congreso, le comentó al macho alfa que durante el año que vivimos peligrosamente, el 2016, hubo momentos en que el actual presidente del Gobierno se dio a sí mismo por muerto. El pacto PSOE-Ciudadanos había logrado de los poderes económicos las bendiciones necesarias para salir adelante. La abstención podemista hubiera sumido al PP en una reconstrucción, y el papel de verlas venir que ahora quieren adoptar los socialistas respecto a Rajoy, lo habrían asumido los podemistas frente a Sánchez. Iglesias se equivocó, según Rajoy, según lo que fue el entorno del propio Iglesias y según todos los analistas. No remató la faena y ahora está rematando a su amigo Errejón, que también se ha equivocado, según analiza un destacado dirigente del Consell que sabe mucho de supervivencia. Porque Errejón podría haber optado por dejar al macho alfa conducir durante años la manada a su antojo, que es lo que, al fin y al cabo, va a suceder igualmente. Porque Errejón, con muy buena prensa y también con mucha estima entre los votantes de Podemos, podría haber optado por fortalecer su perfil de líder social, pues tiene pinta de ser más empático que Iglesias y, sobre todo, tiene mejor prensa, que hace mucho, ya saben. Si con el paso de los años Errejón hubiese ganado presencia social y política, Iglesias tendría que haber aceptado una solución menos traumática para su partido y para un sector de la izquierda que va a ganar un macho alfa que ya tenía y va camino de perder toda posibilidad de alcanzar el poder.