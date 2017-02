La Pepa naranjita

Si el discurso de Pablo Iglesias me parece insufrible por su prepotencia, el de Rivera lo encuentro infumable por su bisoñez. Podré considerarlo una voz necesaria en el panorama político catalán e incluso en el del resto de España; podré apreciar sus propuestas cuando completan o puntualizan las que realizan los partidos de siempre e incluso podré considerar que Rivera es valiente y sensato en muchas ocasiones. Sin embargo, su retórica me enfada a menudo porque está plagada de tópicos de primero de liderazgo; se sitúa, aproximadamente, entre el discurso de final de curso de un instituto americano y el alegato de un abogado estrella en un telefilm de sobremesa. Resumiendo, palabrería sin demasiadas pretensiones para oídos aficionados al fast food y molestos con el mundo o, simplemente, entregados.

En palabrería coinciden los dos nuevos líderes, Iglesias y Rivera. El primero presumía anteayer de tener en su lista a gente con rastas y a vende-bragas de mercadillo. La misma utilización de esos detalles personales para ofrecer una imagen de radicalidad y vinculación con la clase obrera ya inquieta. Hay mucho pijo con rastas y mucho vende-bragas que no quiere una revolución sino una tele de 75 pulgadas, así que más compromiso y menos fachada es lo que necesitan los desfavorecidos de este país. Él mismo es clase media que se aburre en el Parlamento europeo y se lo deja a mitad y que necesita ser el 'prota' o, si no, no juega.

El segundo afirmó ayer, con gran pompa y circunstancia, que los X-Man de su partido son un revival de los liberales de Cádiz. No le basta con vincularse a Suárez y a la UCD aunque su programa naciera contra el nacionalismo y no tuviera muy clara su posición en el espectro ideológico. Sabían lo que no eran pero tanto lo que eran. Prueba de ello es su decisión de estos días de renunciar a la socialdemocracia y quedarse en el liberalismo.

Además de presentarse como el sucesor de Suárez, ahora se muestra continuador de los liberales de Cádiz. No sé muy bien si conoce lo que fue aquello de verdad o si piensa que la incultura endémica de los españoles no les permite apreciar lo que significa presumir de «liberal de Cádiz». Lo cierto es que me choca sobremanera porque así como vincularse a la UCD puede ofrecer marchamo de centrista y dar réditos electorales, las discusiones de Cádiz quedan muy lejos para la mayoría y el liberalismo del XIX, ni qué decir.

Lo peor de la referencia de Rivera es que los anhelos de los liberales de Cádiz ya están cumplidos: acabar con el absolutismo; tener una constitución; lograr la división de poderes; luchar contra el analfabetismo y potenciar la mejora cultural del país; defender la patria de injerencias externas y de reyes extranjeros y apuntalar la soberanía nacional; tener libertad de imprenta o lograr la abolición de la Inquisición. O lo actualiza, matiza y explica un poco más o la Pepa le hará oler a alcanfor.