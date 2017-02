LAICISMO Y LAICIDAD

Dicen que hemos entrado en la época de la 'postverdad'. Verdades a medias se convierten en verdades aceptadas con el apoyo de sentimientos inducidos y argumentación sesgada. Y eso es exactamente lo que ha hecho la actual mayoría en el Ayuntamiento de Valencia con la recién aprobada moción sobre Laicismo Institucional y Libertad Religiosa. Apelan a que el artículo 16 de la CE defiende la libertad religiosa y define al Estado como aconfesional, concepto que hace extensible a todas las instituciones públicas. Así es: aconfesional. Y así es como se conoce en la UE a la laicidad positiva que obliga a las instituciones públicas a ser neutrales ante las confesiones religiosas con notorio arraigo, pero colaborando con ellas por constituir un bien público a proteger. Así lo reconoce nuestro Estatuto de Autonomía en el artículo 8.2, al obligar a las instituciones públicas a respetar lo que la CE, la UE y las NNUU mandaten en materia de Derechos Fundamentales.

Pero no se entiende que nuestro Ayuntamiento apele al Estado laico y efectúe una declaración de laicismo militante haciendo caso omiso del Estatuto y la Constitución. A no ser que observemos, en el punto 12 de la moción, su apelación al Estado para que denuncie unilateralmente el acuerdo con la Santa Sede, y acuerde, según el apartado 13, la incorporación del Ayuntamiento a la Red Municipal por un Estado Laico. Aparece ahí, quieran o no, la verdad escondida. Olvida, interesadamente la mayoría municipal, que la tradición histórica y el Tratado Internacional entre dos estados -Santa Sede y Reino de España- indujo, por consenso, la redacción en 1978 del apartado 2 del artículo 16, donde no solo se apela a la colaboración del Estado con las confesiones religiosas con notorio arraigo reconocido -ocho en España, sino que reconoce especial colaboración con la Iglesia Católica, profesada por más de las tres cuartas partes de los españoles. Confunde la separación entre la Iglesia y el Estado, con la hostilidad y con las garantías que excluyan del espacio público cualquier simbología o presencia religiosa, olvidando que el derecho de libertad religiosa no se puede enclaustrar en el ámbito privado.