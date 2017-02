INTOXICACIONES

La intoxicación ideológica suele nublar las mejores mentes porque la mera sensatez queda erradicada. Escribía el otro día Miquel Nadal que el problema con la campana de San Nicolás no era de sonido, sino de ideología. Tiene razón. Pero en este país tan campanudo, tan de política de campanario demasiadas veces, tan de campana sobre campana y tan de tocar a rebato en plan irracional abrazando causas tontilocas, al menos durante esta gala de los Goya ha primado el cine sobre otros menesteres. Por fin. Justo cuando en Hollywood buena parte de los actores desenfundan el hacha de guerra tras la ascensión de Trump, tornándose así algo cejudos, aquí los nuestros se diría que ha optado por el sosiego y por vindicar el trabajo bien hecho. 'El hombre de las mil caras' me pareció una película superior cuajada de detalles sutiles. Los actores muestran un talento soberbio y su director, Alberto Rodríguez, se consolida con ese minimalismo suyo como nuestro Jean Pierre Melville. 'Tarde de ira' y 'Que Dios nos perdone' me resultaron magníficas. El talento abunda y en estos casos me importa un bledo la ideología de las personas que lograron revitalizar nuestro cine con semejante energía. John Ford apechugó con fama de facha recalcitrante entre nuestro progres pero eso no impide que le consideremos un genio. A lo mejor hemos iniciado la senda que nos permite diferenciar entre una obra y la persona que la elabora. Escritores abyectos en el aspecto personal encontramos unos cuantos... De Céline a González Ruano pasando por Robert Brasillach podríamos nombrar cientos, pero qué bien escribían los tíos... Ojalá nuestra industria audiovisual siga exhibiendo su musculatura incipiente. Esperemos que los prejuicios ideológicos no empañen sus méritos ni provoquen desbandadas entre una parte de posibles espectadores.