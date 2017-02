LA FUERZA DEL CINE

Enemigos. Tres días antes de la gala de los premios Goya, celebrada la noche del pasado sábado, el ministro de Cultura prometió hacer un Museo del Cine para firmar las paces con el sector. Un gesto grato aunque insuficiente. Al día siguiente de esa promesa, el Congreso aprobó (con el voto en contra del PP) bajar al 10% el IVA al cine, teatro y espectáculos en directo. Los gobiernos son poderosos, pero la cultura también lo es. A la larga, más. Trump tiene en contra a Hollywood. Mal enemigo se ha buscado.

Patrimonio. Ignoro con qué criterios se llevará a cabo el Museo del Cine. Si las cosas se hacen bien, tendrá éxito. Ahí es nada reunir en un mismo centro películas, fotografías, guiones, biografías, trajes o mobiliario de 'Calle Mayor', 'El último cuplé', 'Plácido', 'El extraño viaje', 'El verdugo', 'La tía Tula', 'La caza', 'Tristana', 'Jamón, jamón', 'Amantes', 'El día de la bestia', 'Volver', 'Tarde para la ira'. Un patrimonio que en algunos casos se ha perdido para siempre. Una lástima.

Dos males. En contra de lo que se dice -casi siempre sin verdadero conocimiento de causa-, el cine español tiene un alto nivel y títulos gloriosos. El papanatismo y la desidia son dos males que hacen mucho daño a nuestra cultura.

'La mitad silenciada'. Después de veinte años sin vernos, me reencuentro con la periodista valenciana Marina Izquierdo. Ahora vive en Madrid. Mantuvimos tres horas de charla ininterrumpida. Teníamos muchas cosas que contarnos. Luis Alberto de Cuenca comentó hace poco, en su espacio en RNE, el poemario de Marina 'La mitad silenciada' («Soy la otra mitad./ La que ama, la que duele,/ la que te amamanta/ la que te amortaja. / La que teje alas, / la que pone trampas»). La buena poesía emociona y lo dice todo con pocas palabras. Esa es su grandeza. 'La mitad silenciada' ya va por la segunda edición.

'Una casa en el Quindío'. Ventura Aporta, amigo y vecino de Mislata, publica en Círculo Rojo 'Una casa en el Quindío', una novela de 600 páginas. Empiezo a leerla y me llevo una sorpresa. El tímido y discreto Ventura es un notable narrador y un prosista poderoso y musical, alejado por completo de lo rutinario: «. fueron a buscar una copa en la 'llamativa noche cachaca' o 'la noche rola', que definiera el experto, y que no eran otra cosa que la bogotana: la de la capital. Así se sienten de contagiados ellos, tan cachacos, tan rolos, tan sobrados y a sus anchas, los españolitos».

Voluntad de estilo. Me ha pasado en otras ocasiones: descubrir detrás de apariencias modestas una inesperada y ambiciosa voluntad de estilo. Ocurre con Ventura Aporta. Es bastante más frecuente lo contrario: gente pedante que en el terreno creativo solo sabe elucubrar aburridas obviedades.

Viajes. En marzo pasaré unos días en San Sebastián en compañía de tres dúctiles compañeros de viaje. Dejan en mis manos la organización: hora de salida, rutas, reserva de hotel. El éxito depende de acertar en esas elecciones. No logro resolver una duda principal: ¿realizamos el trayecto en uno solo día o hacemos noche en una ciudad intermedia? Opto por la segunda opción.

Todo no puede ser. De inmediato surge otra duda: aunque haya que hacer unos kilómetros de mas, ¿en qué ciudad nos detenemos para pasear por la tarde, cenar y dormir? ¿Burgos, Logroño, Vitoria o Pamplona? Cuando me decido por una de ellas (por ahora, Burgos) de inmediato lamento haber descartado las otras opciones. A los cuatro nos apetece verlo todo. Y todo no puede ser. Una cosa tenemos clara los cuatro viajeros: en San Sebastián veremos la exposición de Miquel Navarro en el Kursaal. En realidad, ese es el motivo central del viaje.

Descartes. René Descartes (Francia, 1596- Suecia, 1650) resaltó, como punto de partida de la reflexión, la inexorable certeza del yo que piensa. 'Pienso, luego existo', sentenció. Estas tres palabras constituyen la bóveda de un esclarecedor sistema filosófico.

'Pienso, luego dudo'. De vivir ahora, en tiempos con mejores comunicaciones, Descartes tal vez hubiera dicho: «Pienso, luego dudo». Sobre todo si hay que elegir entre hacer noche en Burgos (Catedral), Logroño (calle Laurel), Vitoria (museo Artium) o Pamplona (bares de pinchos).