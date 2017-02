El profesor Vicente Caballer llamaba la atención la semana pasada en este periódico sobre el problema de la pérdida de cultura agraria. En la entrevista de Javier Falomir, publicada en el suplemento Coopera de LAS PROVINCIAS, lamentaba el catedrático emérito de Politécnica que esa pérdida cultural implica un deterioro del peso que debe tener en la sociedad, lo que lleva a reflexionar que de ahí vienen males que afligen al sector.

Caballer ya denunciaba hace décadas que se estaba perdiendo lo que el denomina «la cultura de pararse a raonar a la vora d'un marge». Un 'marge' es una mota, un ribazo, un linde o cualquier otro tipo de construcción o sitio que pueda resumir en el campo el concepto de lugar intermedio o cruce de caminos, un punto en el que se vean ocasionalmente dos o tres agricultores al ir o venir de sus campos, y se detienen a charlar e intercambiar informaciones, consejos o propósitos. Todo eso, que entrañaba convivencia, el placer del ejercicio profesional y el trasiego continuo de relaciones humanas, comerciales o técnicas... está casi olvidado por las prisas y porque casi no queda gente apta para ejercerlo. Se va al campo a 'echar una mirada', a lo sumo con el tiempo justo para hacer algo estrictamente necesario, y la mayoría de los trabajos se industrializan y externalizan. No queda tiempo ni espacio para la 'cultura a la vora del marge'. Aquello era un lujo que ya sólo está al alcance de unos pocos jubilados ilustrados. El resto, al casino, a la mesa camilla o a ocuparse de 'la bolsa', es decir, de encargos del tipo: «Ya que vas, coge una bolsa y trae unas patatas».

Consecuencia de este deterioro es también la pérdida de cultura agrícola entre el resto de la sociedad. Casi nadie conoce ya el origen de lo que come y cuando es su temporada. De esta pérdida de valores deriva, como señala Caballer, el problema añadido de «una planificación del territorio sin perspectiva agrícola». Problema muy de actualidad en el plan de protección de l'Horta, porque se olvida la realidad de «l'Horta Vera», que el profesor destaca «en su doble acepción». Por un lado, la que riega de la acequia de Vera, pegada a Valencia, y, más extensamente, la huerta 'verdadera', la situada «hasta dos horas a pie (o en carro) del centro de la ciudad». El resto de la comarca administrativa de l'Horta no es de huerta propiamente dicha, si no de huertos.