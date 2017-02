Valencia laica

El pasado 27 de enero el pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó una moción sobre 'Laicismo institucional y libertad religiosa'. Pasará a la historia por la falta de conocimiento de la realidad socio-cultural de los grupos parlamentarios que la promovieron. Es normal ver estos documentos en grupos como Valencia en común, Podemos o Compromis, que rozan lo panfletario y muestran poco conocimiento del Derecho, de la Historia y de la Filosofía de la religión en sociedades abiertas y globalizadas. Es menos normal que partidos serios y que tienen gente formada como el PSPV aprueben este tipo de escritos o incluso, como Ciudadanos o el PP que entran al trapo de las transaccionales.

Cualquier aspirante a una bolsa de trabajo en la administración estaría suspenso si hubiera presentado ese escrito. Los tres primeros párrafos con los que se justifican los doce puntos aprobados tendrán que ser enmarcados y estudiados en las facultades europeas de Humanidades, Derecho o ciencia Política. Quienes los hayan redactado no pasarían ni la prueba de admisión porque simbolizan el desprecio de la realidad, de la Historia, y de la ciudadanía cosmopolita en un contexto intercultural. Muestran lo que nunca debería hacer un estudiante universitario que se precie de querer construir una sociedad democrática.

En lugar de mostrar capacidad de análisis sobre la complejidad del hecho religioso y su acomodo constitucional, el texto confunde la neutralidad con el rancio laicismo de la peor tradición republicana. Por mucho que les pese a determinados representantes municipales, ninguna administración pública debe ser laicista y, por tanto, no están legitimados para promover lo que el documento llama el «laicismo institucional». Ni deben promover el laicismo, ni deben promover el yihadismo. Precisamente la constitucionalización de la libertad religiosa con la fórmula de la «aconfesionalidad del Estado» se propuso para evitar lo que estas iletradas autoridades quieren despóticamente imponer a todos.

Este laicismo institucional no sólo atenta contra la libertad religiosa sino que promueve un compromiso beligerante y contrario al hecho religioso en general, como si las autoridades públicas, los técnicos municipales y la vida institucional tuvieran el mandato explícito de excluir este elemento nuclear en la identidad de los ciudadanos. A ningún experto en gobernanza, transparencia, sociedad civil o justicia administrativa se le ocurre destruir, anular, bloquear, excluir y, sobre todo, ignorar las identidades de los ciudadanos a los que sirven. Está obligado a respetar, discernir, no discriminar y, sobre todo, a no promover políticas de odio entre los vecinos. Técnicamente lo llamamos neutralidad inclusiva, algo que parecen desconocer quienes en lugar de promover una Valencia activamente tolerante, cohesionada y justa, imponen una Valencia laica.