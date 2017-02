TARDE DE DOMINGO

Los domingos por la tarde la liturgia era posicionarse junto al transistor de casa, de aquellos en los que afinabas con la rosca el dial para escuchar el carrusel de partidos. Con aquellos pitidos como antesala al gol y el corazón a mil por hora por si el que había marcado era tu equipo. En este caso, el Valencia Club de Fútbol. Los futboleros siempre teníamos nuestros trucos para tratar de remontar un marcador adverso. Cambiar el dial o apagar el aparato para encenderlo unos segundos después con la casi siempre vana esperanza de que hubieran marcado los tuyos. Mi abuelo me dejaba la ristra de resultados a mí y, de vez en cuando, con su farias humeante me preguntaba cómo iba el Valencia. Si la respuesta era que había marcado, volvía seis o siete veces al interrogatorio. Para cerciorarse de que el resultado era así. A partir de la quinta vez a mí se me hacía pesado. Cuando murió, aquellas preguntas repetitivas fue lo que más eché de menos las tardes de domingo. Al enganche radiofónico le seguía, si tenía el permiso de mis padres, Estudio Estadio para ver los goles y las mejores jugadas. Un programa de fútbol puro, donde no importaba nada más que el marcador y la clasificación. Sin estridencias, sin anécdotas de rotonda elevadas a Pulitzer. Aquellas tardes siempre irán conmigo. Acompañando el atardecer de los meses de invierno, en uno de los sofás de casa de mis abuelos, momentos tan sólo rotos por aquellos ronquidos atronadores de mi abuela en su profunda siesta. Todavía tengo pesadillas con aquel 6-0 de la Real Sociedad al Valencia en Atocha que provocó la destitución de Valdez y abrió de par en par las puertas del descenso. Hoy ya no existe nada de todo aquello. Los mandamases del fútbol español han vendido aquella liturgia al dinero asiático. Ya no hay tardes de domingo como aquellas. Ni transistores. Ni abuelo. Los ingresos del fútbol han acabado con mi afición al fútbol. Mi única tarea ahora mismo es evangelizar a mi hijo en el apego a unos colores frente al mensaje continuo de aquellos que quieren dividir España entre merengues y blaugranas, entre Cristianos y Messis. Es cierto que el Valencia, que es mi caso, no ayuda mucho a generar ese sentido de pertenencia, con decisiones tan erróneas como poco provechosas en el momento clave para alargar las lealtades de generación en generación. No es osado afirmar que ahora mismo, para guardar la militancia, hace más un padre que un club en manos ajenas, alejadas de aquellas tardes de transistor, de carrusel, de gol en Las Gaunas. Y eso, por mucho que se lo expliquen a la nueva propiedad, es imposible de entender para gente que nunca ha dejado caer el atardecer enganchado a un dial, a un partido, a las preguntas y preguntas de su abuelo sobre el resultado del Valencia. Tardes que ya no volverán.