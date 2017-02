Se lo leí hace más de un año a Leila Guerriero en una columna de opinión: «Soy periodista. Vivo de entender. A veces, como ahora, no me sale». En demasiadas ocasiones se cumple la frase de la articulista argentina. Hay días en que cuesta comprender lo que sucede: no entiendo cómo un padre mata a su bebé de un año al tirarse con ella en brazos por una ventana; no entiendo cómo un país (léase, España) dice estar saliendo de la crisis cuando el 25% de la población se halla en situación de pobreza; no entiendo la tolerancia con la corrupción; no entiendo el empleo del eufemismo «larga y penosa enfermedad»; no entiendo la bicifobia; no entiendo a los odiadores profesionales; no entiendo el boicot a los Premios Goya; no entiendo el desprecio a las películas españolas; no entiendo a las personas que no creen en el cine como medio para combatir la ignorancia y tampoco entiendo un mundo sin periodismo, aunque a veces este no ofrezca todas las respuestas.