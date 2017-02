Lechugas racionadas

En el Reino Unido inflamado por la fiebre del 'brexit', los supermercados racionan las lechugas y el bróculi. A tres piezas como máximo por cliente, en unos casos, a dos en otros -si quedan-, y prohibido llevarse más; mucho menos que un restaurante pretenda conseguir una caja. Y el precio, el que sea, a dos libras o más la pieza. Las cadenas están preocupadas, también el Gobierno de Su Majestad; dicen que hasta la señora May ha preguntado qué está ocurriendo para encontrarse con menos hojitas verdes en la ensalada, que hasta el plato que le ponen es más pequeño. No hay suministro, señora, le han dicho. ¿Cómo que no?, que traigan de donde sea, que lo importen de ultramar, que busquen en las antiguas colonias, que vengan lechugas en avión desde México o California, con permiso del señor Trump, y también tomates, y calabacines. Sorry, calabacines no, no quedan. ¿Cómo que no? Los dos últimos los llevaron a Buckingham, a 5 libras la pieza.

La prensa británica se lo explica a su público como puede: Es que ha pasado una cosa muy rara; ha llovido mucho por la costa mediterránea de España, y ha nevado hasta la orilla del mar en Valencia. Rarísimo, el cambio climático al revés. No ha nevado en Valencia ciudad, sólo en las montañas, pero para un británico puede ser parecido; Dènia también la dan como Valencia. «No recuerdo en mi vida una crisis de abastecimiento similar», asegura Kavin White, director de la revista The Grocer. «Lo que ha ocurrido es la 'tormenta perfecta' de las peores condiciones de cultivo en el sur de Europa. En el Reino Unido dependemos de las importaciones para comer productos frescos en invierno, y esto va a obligarnos a cambiar de dieta». A lo mejor les sirve a unos cuantos para reflexionar y conocer mejor lo que vale un peine.