Lechugas a buen precio en la plaza del Ayuntamiento

La ideología principal de Compromís es el populismo, el ruralismo y los productos hortofrutícolas. Lo que nos conduce a homenajear a aquel magnífico semanario, 'Valencia Fruits', ahora publicado en edición digital. Como existía la censura franquista, entre col y col, lechuga. Es decir, varios de sus columnistas y la empresa eran antifranquistas, y al lado de la información del precio del tomate que cobraba el agricultor, había una columna de opinión reclamando, subrepticiamente, la democracia.

'Valencia Fruits', cuyo primer número se editó en 1962, era europeísta y partidario del Mercado Común. De que el régimen político español se homologara con las democracias europeas. Escribían, entre otros, Vicent Soler, Vicent Ventura, Ernest Lluch, Martí Domínguez o José Ferrer Camarena, el fundador.

Es incuestionable que el grueso de la economía valenciana se ha labrado en el agro. De aquí el 'Levante feliz'. O también 'ya en el taller (pocos) y en los campos resuenan, cantos de amor e himnos de paz'.

Joan Fuster se quejó de que «els nacionalistes (sus partidos políticos) no alcen un gat pel rabo».

Cuando tocaba, leí a Joan Fuster. Me empapé a fondo. No por su nacionalismo 'valencià', y mucho menos por su pancatalanismo, sino por su escritura, lucidez y escepticismo. Estoy seguro de que los de Compromís o el Bloc no conocen la obra de Joan Fuster como yo. Me la juego.

Su peor libro es, concretamente, 'Nosaltres els valencians'. No interesa, salvo como manual doctrinario para los creyentes. Lo más valioso son sus 'Assaigs' (y más si tenemos en cuenta la carencia de bibliografía extranjera en España), 'Literatura i Llegenda', y otros trabajos: crónicas cotidianas humorísticas y heterodoxas en ocasiones y, no paradójicamente, muy críticas con el folklore vernáculo.

Fuster fue un enorme incrédulo inoculado por el catalanismo y ¡en Sueca', la cuna del arroz!. Hay que leer su hilarante relato de un viaje en autobús a Segovia para participar en un congreso de poetas. No deja títere con cabeza. Cuando Joan Fuster escribió 'El País Valenciano' (ediciones Destino, 1962), después de alabar la laboriosidad de los 'llauradors' y la riqueza de nuestra agricultura -el gran maná todavía entonces- añadió lo siguiente: «Sin embargo, con haber cambiado mucho las cosas, las grandes industrias son entre nosotros muy raras. La media de obreros por empresa es de 9,6. El módulo lo da el pequeño taller: pequeño, y además con pocas disponibilidades de capital -el dinero agrícola, insisto, no busca empleo fuera del campo-, sin dirección técnica y con maquinaria de baja productividad».

Compromís, el Bloc y Verds Equo representan exactamente las insuficiencias económicas que denunciaba Fuster, de quien sólo han cosechado su catalanismo. El 'batlle' Joan Ribó y sus compinches lloriquean por el mundo rural casi perdido. Pero en vez de revitalizarlo, se les ocurre montar en la plaza del Ayuntamiento de la tercera ciudad de España 'un mercat com el del seu poble'.

Todavía creen que, como escribió el poeta latino Virgilio (a quien tampoco han leído), «la tierra por sí misma todo lo repartía / dadivosa». La única verdad es que su granero de votos reside en la subcultura rural, 'en els pobles'.

Sólo a un consistorio atestado de políticos legos le da por cerrar los domingos la plaza del Ayuntamiento para vender alcachofas, tomates, cardos, lechugas o naranjas. Si me apuran, además de una estupidez, es competencia desleal con la muy valenciana 'tira de contar' o, ya puestos en plan 'progre' y multicultural, con los abnegados pakistaníes. Un retorno al pasado, a los 'mundinae' romanos, donde los mercaderes instalaban sus tenderetes en el centro estratégico de las ciudades. Progresismo 'avant la lettre'.

En el siglo XVI existía la figura del Mostassaf, cargo público que desempeñaba la función de vigilar el presunto fraude que podían cometer, en el peso, los vendedores de lechugas o pimientos al aire libre de las plazas. Si el actual tripartito se empeña en transformar la plaza del Ayuntamiento en el 'mercat del seu poble', proponemos que Glòria Tello, concejala de Bienestar Animal, ejerza de Mostassaf 2017, vestida con 'saragüell'. Se rumorea que hay una banda organizada para vender pájaros canoros, protegidos por el Secretario Autonómico de Medio Canoro y Cambio Climático.

¿Y por qué no programar en la plaza del Ayuntamiento, cada domingo, un concierto de la banda municipal, como antaño, durante el franquismo, en los Viveros Municipales? Allí, siendo adolescente, me deleité con, 'Los Pinos de Roma', de Ottorino Respighi. Más cultura de verdad y 'menys ruralisme'.